Neuburg sucht wieder fleißige Stadtradler

Die Aktion „Stadtradeln“ läuft drei Wochen lang vom 1. bis 21. Juli. Wer mitmachen kann und welche Verbesserungen sich die Radfahrer dadurch erhoffen.

Möglichst viele Bürger will die Stadt für das diesjährige Stadtradeln gewinnen. Einer von ihnen ist auch wieder Heinz Schafferhans. Der Umweltreferent im Stadtrat will erneut mit gutem Beispiel vorangehen und dieses Mal die drei Wochen vom 1. bis 21. Juli sein Auto sogar komplett stehen- lassen und durchradeln. Er geht in der Sonderkategorie Stadtradeln-Star an den Start. 2018 legten 489 Teilnehmer und 45 Teams über 106.000 Kilometer zurück und sparten im Vergleich zum Auto rund 15 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein.

Mitmachen kann jeder, der in Neuburg lebt, arbeitet, zur Schule geht oder Mitglied in einem Neuburger Verein ist. Egal, ob als Einzelperson oder Gruppe, es genügt eine Anmeldung auf der Onlineplattform www.stadtradeln.de. Dort tragen die Teilnehmer ihre gefahrenen Kilometer - egal, ob beruflich oder privat - ein, und am Ende wird abgerechnet. Alternativ ist eine Teilnahme mit der Stadtradeln-App möglich, die die zurückgelegten Strecken per GPS erfasst und die Kilometer dem jeweiligen Team und der Kommune gutschreibt.

Auf die Gewinner warten attraktive Preise, sagte Birgit Bayer-Kroneisl von der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21, die das Stadtradeln in Neuburg veranstaltet. Zudem können sich die Teilnehmer an einem Fotowettbewerb beteiligen, indem sie ein schönes, lustiges oder außergewöhnliches Stadtradelfoto einsenden. Der Gewinner wird ebenfalls prämiert.

Wer beim Stadtradeln in Neuburg mitmacht, bekommt eine Erkennungsbanderole fürs Fahrrad

Alle Teilnehmer des Stadtradelns erhalten Erkennungsbanderolen zum Anbringen an ihren Rädern. Erhältlich sind diese ab dem 25. Juni bei Euringer und Klose in der Münchener Straße 57, Telefon 08431/644048. Wer will, kann sich zudem an der gemeinsamen Sternfahrt der Stadtradler aus Neuburg und Schrobenhausen zum Biergarten „Zu Müllers“ in Winkelhausen beteiligen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 11. Juli, um 17.30 Uhr am Fußballplatz des SC Feldkirchen in der Augsburger Straße 75.

Wem beim Radeln auffällt, an welchen Stellen in Neuburg Verbesserungen notwendig sind, kann diese in einer Karte unter www.radar-online.net eintragen. Die Lokale Agenda 21 erarbeitet daraus Verbesserungsvorschläge und leitet diese an die Gremien der Stadt weiter.

Anmeldung zum Stadtradeln unter www.stadtradeln.de/radlerbereich

