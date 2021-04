vor 18 Min.

Neuburg und Schrobenhausen: Schnelltestzentren gehen am Montag in Betrieb

Hier startet am 26. April das Schnelltestzentrum in Neuburug: im Parkbad-Foyer.

Die Corona-Schnelltestzentren in der Parkbad-Halle in Neuburg sowie der städtischen Dreifachturnhalle in Schrobenhausen starten ihren Betrieb am Montag, 26. April 2021.

