vor 38 Min.

Neuburg wird sportlich

Am kommenden Samstag finden das Sommer-Donauschwimmen und der Stadtlauf statt. Da kann nicht nur jeder mitmachen, sondern auch etwas gewinnen.

Sportlich wird Neuburg wieder am kommenden Samstag, 4. August. Dann findet der Neuburg-Biathlon „Neuburg²“ statt. Den Auftakt bildet ganz traditionell das Sommer-Donauschwimmen. Hier heißt es: auf die Julius-Enten, fertig, los! Ab 13 Uhr ist Treffpunkt am Donau-Ruderclub, bevor die Shuttlebusse alle Schwimmlustigen zum Brandlbad bringen. Einstieg ist dieses Jahr bereits um 14 Uhr.

Von der Luftmatratze bis zur Schwimmnudel ist alles erlaubt

Wie die Organisatoren vom Stadtmarketing Neuburg mitteilen, ist es natürlich erwünscht, eigene Badeutensilien mitzubringen, um den Badespaß perfekt zu machen. Egal ob Luftmatratze, Schwimmreifen, Badeinsel oder Schwimmnudel – alles ist erlaubt. An der Donaubrücke, die die Schwimmer kurz vor dem Ziel passieren, warten dann wieder hunderte nummerierte Badeentchen – in diesem Jahr in den Neuburger Farben Blau, Weiß und Rot – auf ihren Sturz ins kühle Nass. Hier gilt es, möglichst viele Enten zu ergattern, um die Chance zu erhöhen, einen der tollen Preise zu gewinnen. Als Hauptpreis gibt es auch in diesem Jahr einen vom Tui Reise Center gesponserten 100 Euro-Reisegutschein. Um 15.45 Uhr findet die Verlosung der Entchen auf der Wiese des Ruderclubs statt. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich, sie ist kostenfrei, erfolgt aber, wie das Stadtmarketing betont, auf eigene Gefahr.

Wer will, kann nach dem Schwimmen noch eine Runde laufen

Im Anschluss daran ertönt dann der Startschuss für den Neuburger Stadtlauf. Start- und Zielpunkt sind in diesem Jahr aufgrund des 75-jährigen Jubiläums der Neuburger Volksfestplatz. Beginn des 1,8 Kilometer langen Kinderlaufs ist um 16 Uhr. Der Hauptlauf mit seinen 7,5 Kilometer folgt dann um 16.30 Uhr. Für Kombi-Sportler gibt es um 15.15 Uhr einen Shuttlebus vom Englischen Garten zum Volksfestplatz. Anmeldungen können direkt über die TSV-Website vorgenommen werden. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag noch bis 60 Minuten vor dem Start gegen eine zusätzliche Gebühr am Stand des TSV Neuburg auf dem Veranstaltungsgelände möglich. Der Neuburger Stadtlauf ist ein Wertungslauf des Neuburger Rundschau Laufcups. Zur selben Zeit wie die Läufer machen sich auch die Walker und Nordic Walker auf den Weg, um einen weiteren Stempel für den Walking-Pass zu erwerben.

Nicht zu vergessen sind die Kombinations-Preise am Biathlon: Alle, die beide Disziplinen bestreiten, haben die Chance auf kleine Geschenke. „Also fleißig mitmachen, die Absolvierung beider Disziplinen lohnt sich“, verspricht das Stadtmarketing.

Einen ausdrücklichen Dank richtet das Neuburger Stadtmarketing an die Partner und Sponsoren sowie alle Mitglieder des Stadtmarketings, die die Veranstaltung mit Gutscheinen und Sachpreisen unterstützt haben. Nur mit deren Hilfe könne dieser Tag erfolgreich durchgeführt werden. (nr)

