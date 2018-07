vor 20 Min.

Neuburg wird zur Galerie

Kunst auf den zweiten Blick: Künstlerin Genua Scharmberg, in dem von ihr umgestalteten Bushäuschen in der Fünfzehnerstraße.

Am Sonntag beginnt die 40. Neuburger Sommerakademie. Diesmal steht die Bildende Kunst im Vordergrund. Los geht es mit einem Parcours, der die Stadt zum Ausstellungsort macht.

Von Annemarie Meilinger

Sie ist wieder da, die Neuburger Sommerakademie. Und in diesem Jahr kann sie sogar ihren 40. Geburtstag feiern. Mit einem Ausstellungsparcour geht es am Sonntag los. Aus einem Kursangebot für Maler vor 40 Jahren hat sich eine Einrichtung etabliert, die weit über die Region hinaus Strahlkraft entwickelt hat. 600 Teilnehmer in 37 Kursen – die Zahlen sprechen für sich. Geändert hat sich allerdings die Gewichtung des Angebots, zumindest scheint es, als hätte die Musik – von Klassik über Jazz bis zur Alten Musik – inzwischen mehr als doppelt so viele Kurse im Programm. Die Kinder- und Jugendkurse sind seit Jahren heiß begehrt und immer ausgebucht. Die Kurse der bildenden Kunst sind zweiwöchig, können aber alle auch nur für eine Woche belegt werden. Mit diesem flexiblen Angebot und einigen neuen Dozenten ist es auch im 40. Jahr der Akademie wieder gelungen, die Bedürfnisse der teils seit Jahren kommenden Teilnehmer zu befriedigen. Nur ein Kurs kam aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht zustande.

Neuburger Sommerakademie: Am Sonntag Vernissage der Ausstellung „Im Spiegel“

Den Anfang im begleitenden Veranstaltungsprogramm machten fast schon traditionell die Musik-Dozenten. In diesem Jahr soll der Fokus auf die Bildende Kunst gerichtet sein. In diesem Sinne findet am Sonntag um 18 Uhr im Marstallfoyer die Vernissage der Ausstellung „Im Spiegel“ der Dozenten der Bildenden Kunst statt. Auch der Ort ist neu und ungewöhnlich. Die Ausstellung wird an vielen Orten in der ganzen Stadt verteilt sein, nicht nur in der Oberen Altstadt. Die künstlerische Leiterin Genua Scharmberg hat dieses Konzept schon lange in Planung. „Wir wollen mit dieser Ausstellung mehr Leute erreichen und haben bewusst Orte gewählt, die von Leuten aufgesucht werden, die dort etwas anderes erwarten“, erklärt Scharmberg. Zusammen mit zehn Dozenten hat sie diese Orte ausgesucht. Zum Beispiel ein Bushäuschen, das vor der Paul-Winter-Realschule steht, oder ein Schaukasten, in dem man normalerweise über Neuigkeiten informiert wird. Unterschiedliche Reaktionen werden erwartet und sind ausdrücklich erwünscht. Auch wenn jemand sagt „Was soll der Käse?“, würde es wohl keinen der Künstler überraschen, meint Scharmberg.

Der Kunstparcours der Neuburger Sommerakademie dauert circa zwei Stunden

Um zu erkennen, dass die Künstlerin das Bushäuschen umgestaltet hat, muss man schon genau hinschauen. Die üblichen Schmierereien und Sprüche zieren die Glaswand. „Auf geht’s“ hat ein Bayernfan mit viel Akribie gemalt und „Durchgang“ ein anderer hingeschmiert. Genua Scharmberg hat die beiden Aufforderungen zum Kunstwerk erhoben, jetzt müssen sie nicht mehr beseitigt werden. „Mit diesem Kunstparcours erreichen wir, dass unsere Künstler mit ihren sehr unterschiedlichen Ausrichtungen einen individuellen Raum zur Verfügung haben“, sagt Scharmberg. Interessant seien dabei auch die verschiedenen Schnittstellen wie drinnen/draußen, Ober-/Unterstadt und Kunst-/Alltagswerke. Wenn also im Landratsamt ein Monster namens „Hytrix 1“ den Besucher begrüßt oder im Schaufenster des Bekleidungsgeschäfts Bullinger eine Installation von Michael Lukas neben den Kleiderpuppen die Betrachter irritiert, dann ist die Begegnung mit dem Publikum gelungen. An zwölf Orten werden Werke zu sehen sein. Für den Rundgang zur Eröffnung sind zwei Stunden vorgesehen. Start ist im Foyer des Marstallgebäudes, wo Objekte der Schmuckgestalterin Barbara Schrobenhauser zu sehen sein werden. Über das Rathaus wandert man bis zum Bushäuschen, um sich dann über die Franziskaner- und Färberstraße wieder der Donau zu nähern. Im Café Wort.Schatz wird die Endstation der Tour sein. Dort warten Werke der Münchner Malerin Hanne Kroll und eine Erfrischung auf die kunstinteressierten Wanderer.

