

Neuburger Alarmrotte musste am Samstag ausrücken

Eine Passagiermaschine aus Ägypten hatte keinen Funkkontakt mehr.

Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr ertönte auf dem Flugplatz des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 die Alarmsirene und wenige Minuten später startete die QRA (Quick Reaction Alert) zu einem Einsatz nach Unterfranken. Der Überschallflug, hörbar durch einen lauten Knall, erschreckte Menschen in Unterfranken. Grund für den Alarmstart war ein abgebrochener Funkkontakt zu einer Passagiermaschine, die aus Ägypten kommend in Richtung Düsseldorf unterwegs war. Der Pilot der zivilen Maschine bemerkte den Fehler und stellte den Funkkontakt wieder her. Die Alarmrotte des Fliegenden Verbands konnte anschließend wieder nach Neuburg zurückkehren. (xh)

