vor 23 Min.

Neuburger Apostelkirche feiert Weihnachten auf dem Volksfestplatz

Plus Die Planungen der Neuburger Christuskirche gehen auch in Richtung Open-Air-Gottesdienst. Aber es muss noch mehr organisiert werden.

Von Gloria Geissler

Deutschland fährt herunter, der Lockdown hat auch Neuburg im Griff. Und auch wenn die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bisher „nur“ bis Anfang Dezember angekündigt sind, ist jedem klar, dass es eine Adventszeit und auch ein Weihnachtsfest wie sonst heuer nicht geben wird. Vieles fällt aus, Treffen müssen abgesagt werden. Die Kirchen sind in diesen Tagen schwer beschäftigt, Konzepte zu entwickeln, wie man den Menschen ein Stückchen Normalität erhalten kann.

Die evangelisch-lutherische Apostelkirchengemeinde in Neuburg zum Beispiel hat alle ihre Veranstaltungen außer den Gottesdiensten abgesagt. Bereits vor zwei Wochen war beschlossen worden, mit dem Konfirmandenunterricht und allen Kreisen und Treffen bis zum Dezember eine Pause einzulegen.

Neuburger Kirchen planen Gottesdienste unter freiem Himmel

Unter den augenblicklichen Umständen wird am kommenden Sonntag, 8. November, nicht wie geplant die Band „Auszeit“ im Abendgottesdienst um 18 Uhr spielen. Die Band und Pfarrer Jens Hauschild wollten in einer Zeit, in der andere Bands im öffentlichen Raum nicht auftreten dürfen, eigentlich mit diesem Auftritt Solidarität zeigen. Der Konzertgottesdienst soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. An seiner Stelle wird ein meditativer Abendgottesdienst mit Taizé-Liedern und Kerzenlicht gefeiert werden, berichtet Pfarrer Hauschild.

Zur Adventszeit gehört für viele auch die richtige Beleuchtung. Bild: Mascha Brichta/dpa-tmn

Mit Blick auf Weihnachten hat der Kirchenvorstand beschlossen, den Weihnachtsgottesdienst auf dem Volksfestplatz zu feiern. Auch wenn die Bedingungen dafür noch mit der Stadtverwaltung geklärt werden müssen, ist eine grundsätzliche Einigkeit darüber bereits erzielt worden. Da in der Apostelkirche unter Einhaltung der Abstandsregeln höchstens 120 Menschen Platz finden, soll nun allen, die in diesem besonderen Jahr den Weihnachtsgottesdienst mitfeiern wollen, auch die Möglichkeit dazu gegeben werden. Alle, die dabei sein wollen, sind bei diesem Open-Air-Gottesdienst mit Posaunenchor herzlich willkommen, sagt Pfarrer Jens Hauschild. Auch auf dem Festplatz werden natürlich Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten. Die Beschallung und Beleuchtung auf dem Volksfestplatz wird von einer professionellen Veranstaltungsfirma übernommen werden.

Maskenpflicht beim Gottesdienst auch auf dem Neuburger Volksfestplatz

In der Kirche selbst werden am Heiligen Abend zwei Gottesdienste für Familien mit Kindern angeboten werden, in denen mit einem Krippenspiel in Bildern die Weihnachtsbotschaft kindgerecht verkündigt werden soll. So möchte die Kirchengemeinde möglichst vielen Menschen die Teilnahme an einem Weihnachtsgottesdienst in belasteter Zeit ermöglichen.

In eine ähnliche Richtung gehen auch die Planungen der evangelischen Christuskirche Neuburg. Doch fix ist noch nichts, wie Pfarrer Steffen Schiller sagt. Fest steht, dass Weihnachtsgottesdienste mit über 500 Menschen in der Kirche am Donauwörther Berg in diesem Jahr nicht möglich sein werden.

Chöre, Bands und Musikgruppen können derzeit nicht auftreten

Wie es mit dem Konfirmandenunterricht weitergehen wird, stehe ebenfalls noch nicht fest. Die Verantwortlichen der Christuskirche wollen die Herbstferien abwarten und dann eine Entscheidung treffen. „Das Problem sind nicht die Abstände“, erklärt Schiller, die könne man gut einhalten. Doch der gruppenübergreifende Unterricht mache ihm Sorgen, da die Kinder aus vielen verschiedenen Orten und Schulen im Konfirmandenunterricht zusammenkommen.

Die Gottesdienste in der Christuskirche finden inzwischen mit Maske statt. Am vergangenen Sonntag hat Schiller selbst den Gottesdienst abgehalten und dieser sei gut besucht gewesen. Der Pfarrer hofft, dass das trotz Maske so bleiben wird. Die Musikgruppen und der Posaunenchor seien auf null heruntergefahren worden. Auch der Seniorenkreis sowie der Frauenkreis finden derzeit nicht statt. Nun gehe es in der Planung darum, eine möglichst gute Lösung für die Gottesdienste an Weihnachten zu finden.

