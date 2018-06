16:29 Uhr

Neuburger Barockkonzerte 2018: Brüche und Brücken

Wie auch in der Vergangenheit, wird der Kongregationssaal auch 2018 bei den 71. Neuburger Barockkonzerten wahrscheinlich wieder gut gefüllt sein. Das Thema lautet in diesem Jahr „Brüche und Brücken“.

In diesem Jahr wird in vier Konzerten nicht nur Tradition mit Moderne verbunden, sondern auch ein musikalischer Bogen von Frankreich bis Ungarn gespannt.

Von Orla Finegan

Die Fußstapfen sind groß: Im vergangenen Jahr waren nicht nur alle Konzerte der Reihe „Neuburger Barockkonzerte“ ausverkauft, noch dazu galt das Konzert am Samstagabend von Julia Lezhneva und Dmitry Sinkovsky im Kongregationssaal als das beste aller Zeiten. Glaubt man der künstlerischen Leiterin Jutta Dieing, werden auch die 71. Barockkonzerte von Donnerstag, 11. Oktober, bis Sonntag, 14. Oktober, wieder ein Höhepunkt in Neuburgs Veranstaltungskalender. „Es geht um die Beziehungen der europäischen Musik von Barock bis Neuzeit, aber auch in fremden Regionen und Genres“, sagt Dieing.

Seit Dienstag sind die Programmhefte gedruckt und die Eintrittskarten im Verkauf. „Brüche und Brücken“ lautet die künstlerische Leitidee, für die Diening wieder hochkarätige Musiker gewinnen konnte: Den Auftakt am Donnerstag macht die Musikerin Christine Schornsheim im Ottheinrichssaal. „Schornsheim ist eine bekannte Cembalistin“, erzählt Dieing. „aber das Konzert spielt sie auf einem Hammerklavier.“ Das sei zarter gebaut, habe einen helleren Klang und sei die gleiche Art Klavier, auf der auch Mozart gespielt habe. Die zweite Besonderheit des Eröffnungskonzerts sei, dass Schornsheim nicht klassisch von Saiteninstrumenten begleitet werde, sondern von einem Bläser-Ensemble aus Fagott, Oboe, Klarinette und Horn. Zusammen spielen sie Werke von Franz Danzi, Leopold Kozeluh, Johann Georg Lickli und Wolfgang Amadeus Mozart.

Am Freitagabend spielen im Birdland Jazzclub alte Bekannte: Stefan Holstein, Martin Stegner und Helmut Nieberle werden mit Klarinette, Viola und sieben-saitiger Jazzgitarre den „Gypsy Swing“ in den Hofapothekenkeller holen. Manfred Rehm, Vorsitzender des Jazzclub, betont welch großen Einfluss die europäische Kammermusik auf die Entstehung des Jazz hatte. Und mit dem Gipsy Jazz, der seine Ursprünge in Frankreich und Belgien habe, gelinge auch hier die länderübergreifende Verbindung zwischen den musikalischen Epochen.

Ähnlich geht es am Samstagabend im Kongregationssaal weiter. „Gypsy Barock – Musik im Gypsysound“ lautet der Titel des Konzerts, bei dem unter anderem Zigeunertänze aus barocken Sammlungen gespielt werden. Komponist Georg Philipp Telemann (1681-1767) ließ sich beispielsweise von der „barbarischen Schönheit“ der polnischen und hanakischen Musik zu seinen Werken inspirieren. Zum Ensemble gehören unter anderem Stano Paluch mit der Zigeunergeige und Marcel Comendant mit dem Zymbal.

Der Abschluss findet am Sonntag um 11.30 Uhr im Rittersaal statt. Anna Kiskachi und Anastasia Antonova spielen gemeinsam auf zwei Cembali, aber auch vierhändig an einem. „Das ist ungewöhnlich“, betont Dieing. „Und es geht um große Themen wie Liebe, Tod und Wahnsinn.“ Tanzstücke von Georg Friedrich Händel bis Henry Purcell, aber auch neu adaptierte Arrangements für Cembalo sollen ein letztes Mal musikalische Brüche begehen und gleichzeitig Brücken zwischen den Epochen schlagen.

Tickets Karten bekommen Sie bei der Tourist-Information Neuburg (08431/55240) oder per Mail (tourist@neuburg-donau.de), sowie im Internet unter www.eventim.de. Für das Jazzkonzert im Birdland können Sie per Telefon (08431/41233) oder per Mail (reservierung@bildland.de) Plätze reservieren.

www.neuburger-barockkonzerte.de

