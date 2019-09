vor 21 Min.

Neuburger Bier begeistert Franzosen

Stoßen auf die Freundschaft an (von links): Maryse Ostalrich, Präsidentin des Sèter Partnerschaftsvereins ASAN, Stadtrat Klaus Babel, François Commeinhes, Bürgermeister von Sète, Jocelyne Cassany, die scheidende Stadträtin für Städtepartnerschaften, Herrmann Hauck vom Arbeitskreis Neuburg-Sète und Anita Kerner, Vorsitzende des Vereins Neuburger Städtepartnerschaften. Im Hintergrund spielt die Stadtkapelle Neuburg.

Eine 65-köpfige Delegation aus Neuburg reist zum Bierfest nach Sète – mit reichlich Gerstensaft im Gepäck. Der stammt von einer Neuburger Brauerei.

Von Marcel Rother

Das Nationalgetränk der Franzosen ist der Wein, das der Bayern das Bier. Dessen Qualität weiß man auch in Südfrankreich zu schätzen. Rund 3000 Besucher kamen zum Bierfest anlässlich der Städtepartnerschaft zwischen Sète und Neuburg und tranken mehr als 2000 Liter des Gerstensafts. Der stammte im zehnten Jahr in Folge vom Neuburger Braumeister Florian Lindner von der Brauerei Julius und wurde eigens nach Frankreich transportiert. Das Bier war nicht das einzige Mitbringsel aus Bayern, das bei den Franzosen gut ankam.

Zum Bier gehört ein anständiger Krug, darum hatte die 65-köpfige Delegation aus Neuburg – wie es anlässlich des Bierfests seit vielen Jahren Tradition ist – auch in diesem Jahr individuell gestaltete Bierkrüge mit im Gepäck. In diesem Jahr zierten sie die Stadtwappen von Neuburg und Sète. 2600 Exemplare aus der Sammleredition wurden verkauft. „Über die Jahre haben wir bestimmt 60.000 Halbe-Krüge in Sète verkauft“, schätzt Stadtrat Klaus Babel, der als offizieller Vertreter der Stadt Neuburg mit nach Sète gereist ist.

Diese Neuburger waren beim Bierfest in Sète dabei

Ihn begleitete unter anderem die Neuburger Stadtkapelle, Anita Kerner als Vorsitzende des Vereins Neuburger Städtepartnerschaften, Mitglieder des Arbeitskreises Neuburg-Sète, Synchronschwimmerinnen des TSV Neuburg samt Trainer sowie Vertreter des Jugendparlaments und des Neuburger Tourismusbüros.

Auf dem Programm des dreitägigen Besuchs stand ein Umzug durch die Straßen der Stadt, ein Empfang im Sèter Rathaus, ein Standkonzert der Stadtkapelle und natürlich das Bierfest. Dort gab die Stadtkapelle die Bayern-Hymne zum Besten und sorgte zusammen mit dem französischen Sänger Gilles Amiel für gute Stimmung, nachdem der Sèter Bürgermeister François Commeinhes mit einem Schlag das erste Fass angezapft hatte. Bei all der Bierseligkeit gab es auch einen Wermutstropfen: Für Jocelyne Cassany war es das letzte Bierfest als Stadträtin, sie tritt bei den nächsten Wahlen nicht mehr an. Alle Seiten bedankten sich bei ihr für ihr großes Engagement.

