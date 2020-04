Neuburger Bücherstube: Ein Ort voller Geschichten

Plus Die Neuburger Bücherstube wird 40 Jahre alt. Inhaberin Hedwig Eser war auch während der coronabedingten Schließung für Neuburger Leserinnen und Leser da.

Hedwig Eser hat sich auf einen durchsichtigen Plastikstuhl gesetzt. „Haben wir mal bei einem Schaufensterwettbewerb vom Rowohlt-Verlag gewonnen“, sagt die Buchhändlerin beiläufig. Hinter ihr reihen sich Kinderbuchklassiker aneinander. „Post für den Tiger“, „Märchen der Gebrüder Grimm“, dazwischen zückt ein Hotzenplotz-Pappaufsteller seine Pistole.

Die Bücherstube in der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg ist ein Ort voller Geschichten – die einen stecken in den vielen, vielen Büchern für Erwachsene und Kinder, für Gartenfans und Lyrikliebhaber. Die anderen hat Hedwig Eser selbst zu erzählen. Am 1. Mai sind 40 Jahre vergangen, seit sie 1980 in Neuburg ihren ersten Buchladen eröffnete. Der Schwerpunkt lag damals auf politischer und kritischer Literatur, zwei Jahre später rückte Eser die Kinderbücher in den Fokus.

Das Telefon klingelt, Hedwig Eser hat es praktisch immer in den Händen – spätestens nach dem zweiten Klingeln hebt sie ab. Ein kurzes Gespräch über die aktuelle Situation, dann „ja, das kann ich Ihnen bestellen, ist morgen da“.

Nach Zwangspause ist die Bücherstube in Neuburg wieder offen

Seit vergangenem Montag hat die Bücherstube nach der Zwangspause wegen Corona wieder geöffnet. Das angeschlossene Café Wort-Schatz haben Eser und ihre Mitarbeiter kurzerhand ebenfalls in Ladenfläche verwandelt. So können trotz Abstandsregeln mehrere Kunden gleichzeitig bedient werden. „Die ersten Tage liefen gut, fast so, als wäre nichts gewesen“, sagt Eser.

Bevor sie 1980 den Laden eröffnet habe, sagt Eser, habe sie gemacht, was von ihr verlangt worden war. Sie arbeitete im Fernmeldeamt als Beamtin. Dann mit 27 Jahren entschied die junge Frau, sich dem zu widmen, was ihr am meisten Freude bereitete: Bücher. Was nach einem Befreiungsschlag klingt, war für die Sinningerin nicht immer leicht. „Plötzlich musste ich mich mit den ganzen kaufmännischen Dingen beschäftigen, ständig mit Geld auseinandersetzen.“ Trotzdem seien die Bücher ihre Berufung gewesen.

Als draußen jemand am Schaufenster vorbeigeht, springt Eser auf. „Der hat was bestellt“, sagt sie und holt schnell das richtige Bücherpaket hervor. Zurück auf dem Plastikstuhl: „Wo waren wir?“ Es sind nicht die Bücher allein, die das Flair der Bücherstube ausmachen.

Viele Neuburger haben während Corona bei Eser Bücher bestellt

„Ich habe mich immer auch als Teil der Kulturszene gesehen“, sagt Eser. Themenaktionen, „Neuburg ist bunt“, ein fester Lyrik-Kreis und natürlich die regelmäßigen Lesungen, häufig mit Autoren aus der Region. Sowohl zur Stadt Neuburg wie auch zur Stadt Rain, in der sie ebenfalls einen Buchladen eröffnete, hat die 68-Jährige einen Heimatbezug. „An einem unbekannten Ort hätte ich mir das alles nicht in dieser Form vorstellen können.“

Wieder das Telefon. Eine Autorin ist dran. Ihre Buchvorstellung wird wegen Corona verschoben. „Kann man nichts machen.“ Viele Bestellungen von Kunden hat Eser in den vergangenen Wochen selbst ausgefahren. „Da war ich oft schneller als die großen Internetanbieter.“

Lieferzeiten sind bei lokalen Händlern häufig kürzer

Zwischen Lieferungen, telefonischen Beratungen und Ladenumbau hat sich Hedwig Eser auch mit ihrer Branche beschäftigt. In Berlin und Sachsen beispielsweise gelten Buchläden als systemrelevant und durften dort wie Lebensmittelläden und Drogerien geöffnet bleiben. „Für mich persönlich sind Bücher mindestens so wichtig, wie Lebensmittel“, sagt sie. „Wegen des ganzen Wissens, das da drinsteckt.“ Und Bedarf war auch während der strengen Ausgangsbeschränkungen da, das habe sie an den Bestellungen gemerkt. „Ganz zu schweigen von den Lehrern, die mit ihren Schülern Literatur besprechen wollten.“ Eser hat im Kopf, welche Lektüren in welchen Klassen und an welchen Schulen gerne gelesen werden. Deshalb hat sie vorsorglich Lessing und Co. vorbestellt, damit die Schüler zu ihrer Lektüre kommen.

Buchläden haben auch in normalen Zeiten harte Konkurrenz im Netz. Dabei sind die Preise bei den lokalen Händlern gleich, Lieferzeiten häufig sogar deutlich kürzer. Die vorübergehenden Schließungen hätten den Internethandel forciert. „Dabei brauchen wir die lokalen und kleinen Strukturen vor Ort. Das ist systemrelevant!“ Zumindest wenn man nach der Zahl der Anrufe geht, die während der eineinhalb Stunden Gespräch bei Hedwig Eser eingegangen sind, entsteht der Eindruck, dass auch viele weitere Menschen in und um Neuburg dieser Meinung sind.