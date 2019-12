vor 36 Min.

Neuburger Christmetten finden eine Herberge

An vielen Kirchen im Stadtgebiet wird derzeit gearbeitet. Nun ist klar, wo Weihnachten gefeiert wird.

Von Fabian Kluge

Die Vertreter der Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Heilig Geist haben zuletzt wohl etwas häufiger die Temperaturen im Blick gehabt. In der Hofkirche sollen in diesem Jahr aufgrund der Sanierungsarbeiten an St. Peter und Heilig Geist die Christmetten stattfinden. Wegen des schlechten Zustands der Elektrik darf jedoch in der Hofkirche seit vergangenem Jahr nicht mehr geheizt werden. Es begann also buchstäblich das große Bibbern um die Temperaturen. Wäre das Thermometer in den vergangenen Tagen und Wochen konstant unter null Grad gefallen, hätten die Gottesdienste wohl in der Studienkirche stattfinden müssen.

Nun gibt Stadtpfarrer Herbert Kohler Entwarnung: „Die Temperaturen in den Kirchen sind im grünen Bereich. Die Gottesdienste können also wie geplant in der Hofkirche stattfinden.“ Sowohl die Christmette an Heiligabend um 22.30 Uhr, der Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr als auch der Festgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag werden damit im Gotteshaus am Karlsplatz gefeiert. „Die Besucher sollen sich zwar warm anziehen, die Temperaturen sind aber sehr erträglich“, sagt Kohler.

In den anderen Neuburger Kirchen können die Gottesdienste rund um Weihnachten ohne Einschränkungen stattfinden – auch in der Heilig-Geist-Kirche. „Dort können wir auch heizen“, erklärt der Stadtpfarrer.

