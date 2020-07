vor 17 Min.

Neuburger Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Agnes und Bruno Reinelt blicken auf 60 Ehejahre zurück. Sie verbindet eine gemeinsame Leidenschaft.

Von Alexandra Maier

Fußball ist die Leidenschaft von Agnes und Bruno Reinelt aus Neuburg. Heute feiern sie ihr 60. Ehejubiläum, die Diamantene Hochzeit. Und wie könnte es anders sein: Kennengelernt hat sich das Jubelpaar auf dem Sportgelände des SC Ried 1954, im Jahr der Fußballweltmeisterschaft.

Beide waren damals um die 14 Jahre alt. Bruno Reinelt, der nach dem Krieg als Vertriebener mit seiner Familie in Egweil ein Zuhause fand, schnürte für den SC Ried die Fußballschuhe. Reinelt spielte auf verschiedenen Positionen, stand sogar im Tor, erinnert sich Agnes Reinelt. „Je nachdem, wo Not am Mann war.“ „So richtig gefunkt zwischen uns hat es aber erst etwas später bei einem Auswärtsspiel in Marxheim“, erzählt Reinelt weiter. Seitdem halten sie einander und dem SC Ried die Treue. Zahlreiche Fotos und Wimpel im Wohnzimmer zeigen die Verbundenheit zu dem Neuburger Verein.

Neuburger Ehepaar liebt das Vereinsleben beim SC Ried

Bruno Reinelt war unter anderem 3. Vorsitzender und fungierte von 1979 bis 1989 als Abteilungsleiter im Fußball. Seit 2008 ist er Ehrenmitglied. „Normalerweise trägt mein Mann auch immer einen SC Ried- Trainingsanzug, nur heute fürs Foto hat er sich umgezogen“, witzelt Agnes Reinelt. Ihr Mann lacht. Agnes Reinelt ist damals über einen ihrer Brüder zum Fußball gekommen und geblieben. Sie mag das Rieder Vereinsleben, das aktuell wegen Corona ruhiger ist. „Es ist eine ganz tolle Truppe und die Punktspiele vermissen wir.“ Ihr Mann pflichtet ihr nickend bei.

Geheiratet haben Agnes und Bruno Reinelt am 8. Juli 1960 im Standesamt in Egweil. Einen Tag später folgte die große, kirchliche Hochzeit. „100 Gäste waren es bestimmt, mit Tanz und Musik.

Gefeiert haben wir beim alten Heindl-Wirt in Egweil“, schwelgt Agnes Reinelt in Erinnerung und ihre Augen leuchten dabei. Auch Bruno Reinelt strahlt übers ganze Gesicht, als er über diesen besonderen Moment im Leben nachdenkt. Damals war Agnes Reinelt 21 Jahre alt, ihr Mann ein halbes Jahr jünger.

Töchter fahren die beiden zu Spielen des SC Ried

Sechs Monate nach der Hochzeit kam die erste von zwei Töchtern zur Welt. Bis heute sei die Beziehung zu ihren Kinder sehr eng. „Sie unterstützen uns, wo sie nur können: erledigen Einkäufe und Besorgungen für uns.“ Und sie fahren die beiden Senioren auch regelmäßig zu den Spielen des SC Ried.

Nach einem arbeitsreichen Erwerbsleben genießen Agnes und Bruno Reinelt ihren Lebensabend. „Man ist zufrieden, das hat meine Mama schon immer so gesagt“, so Agnes Reinelt.

Bruno Reinelt ist gelernter Bäcker, hat aber viele Jahre als Dachdecker gearbeitet. Agnes Reinelt dagegen hat 25 lange Jahre die Neuburger Rundschau ausgetragen. Verreist seien sie nie, aber die Ausflüge mit dem Sportverein waren immer schön. Bis nach Berlin und Österreich seien sie gekommen, erzählt die 80-Jährige. „Auf lange Reisen hatte mein Mann, der beruflich viel unterwegs war, keine Lust. Wir haben es uns zu Hause schön gemacht“.

Diamantene Hochzeit im kleinen Kreis

Bruno Reinelt geht es nach einer langen Krankheitsphase wieder besser, so kann er wieder regelmäßig eine kleine Runde durchs Viertel spazieren gehen.

Agnes Reinelt ist auf eine Krücke angewiesen. Das hält sie aber nicht davon ab, noch täglich zu kochen, sich um den Haushalt und so gut es geht, um den Garten zu kümmern. Die beiden hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre. „Früher haben wir uns mehr gestritten, jetzt im Alter sind wir beide ruhiger geworden“, erzählt Agnes Reinelt lachend.

Ihren Jubeltag feiern Agnes und Bruno Reinelt heute im kleinen Kreis. Eine große Feierlichkeit gebe es wegen Corona nicht. Aber die beiden Töchter samt Schwiegersöhne und den drei Enkeln schauen vorbei. Das sei das Wichtigste.