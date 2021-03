11:30 Uhr

Neuburger FOS erfolgreich bei Schülerwettbewerb

Plus Schüler des Technikzweigs der Neuburger FOS gewinnen 1000 Euro mit Projekt zu 30 Jahren Deutscher Einheit. Das steckt dahinter.

Von Michael Kienastl

Von insgesamt rund 1550 Schülergruppen aus ganz Deutschland gehören sie zu den Besten: Die Schüler der Neuburger FOS-Technikklasse 11Tb. Gemeinsam mit ihrer Geschichtslehrerin Sonja Duffy haben sie am Schülerwettbewerb zu politischer Bildung teilgenommen und mit einem Projekt zu 30 Jahren Deutscher Einheit 1000 Euro gewonnen.

Neuburger FOS ist erfolgreich bei Schülerwettbewerb

Der Geschichtslehrerin und Projektbetreuerin ist die Freude anzumerken. „Das ist so fantastisch, dass die FOS Neuburg bei so vielen Teilnehmern so gut abgeschnitten hat“, sagt Duffy. Insbesondere über die Motivation und das große Interesse ihrer Schüler habe sie sich gefreut. Und das, obwohl naturwissenschaftlich Interessierten ja gerne ein geringeres Interesse für die Geisteswissenschaften nachgesagt wird.

In einem halben Schuljahr haben die Schüler – wohlgemerkt unter Corona-Bedingungen – das Projekt realisiert und sich schließlich im Januar damit bei der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin beworben. „Wir wollten Geschichte damit fassbar machen“, sagt Duffy. Die Leitfrage des Projekts war dabei: „Ist zusammengewachsen, was zusammengehört?“ In sechs Gruppen haben die Schüler dazu sechs Unterthemen bearbeitet – immer nach dem gleichen Schema: Zuerst wurden die objektiven historischen Fakten recherchiert und beschrieben, dann wurde ein Gespräch mit einem Interviewpartner geführt, „um auch verschiedene Perspektiven kennenzulernen“, wie Duffy erklärt.

Erfolgreiche Schüler der Neuburger FOS: Geschichte erlebbar gemacht

Schließlich wurde ein Fazit gezogen. „Wir wollten auch herausarbeiten, was die Wiedervereinigung heute für uns bedeutet“, sagt die Geschichtslehrerin. So wurden zum Beispiel die Unterschiede in Bildung, Beruf und Arbeit analysiert. Hierzu hat die Gruppe etwa Kinderbetreuung und Arbeitslosenzahlen verglichen. Erlebbar wird die Geschichte dann durch die geschilderten Erfahrungen einer 1947 geborenen Lehrerin aus Sachsen-Anhalt, die von ihren Erfahrungen als berufstätige Frau im Osten während und nach der Wiedervereinigung berichtet. Als Fazit würdigen die Schüler, dass es in der DDR kaum Arbeitslosigkeit gab. Allerdings kritisieren sie auch, dass Arbeit oft schlecht bezahlt war und Berufe nicht in dem heute bekannten Maße frei gewählt werden konnten. Weitere Unterthemen waren „Der Mauerfall aus Neuburger Sicht“, „Berührungspunkte und Distanz“, „Chancengleichheit: Geschlechter und Migration“, „Akzeptanz und Engagement“ sowie „Bayern und der Osten“.

Möglich wurde das in Zeiten der Pandemie auch durch das technische Wissen der Schüler, die Interviews und Abstimmungen untereinander fanden größtenteils online statt. Und was macht die Klasse nun mit 1000 Euro? „Vielleicht können wir nach Corona gemeinsam wegfahren Dem von den Schülern gewünschten Klassenhund musste ich aber eine Absage erteilen“, sagt Duffy. Außerdem haben noch die Klassen 12Sb und B12Ta/b der Neuburger FOS bei dem Wettbewerb teilgenommen und je 100 Euro gewonnen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen