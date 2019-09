vor 25 Min.

Neuburger Freibad-Saison endet: Jetzt wird’s Herbst

Nur noch ein paar Tage hat das Brandlbad geöffnet. Die Bilanz fällt weniger gut als erhofft aus. Das Hallenbad steht bereit, mit dem Parken wird es schwierig.

Von Fabian Kluge

Meteorologisch hat sich das Unheil ja schon vor einigen Tagen angekündigt: Herbstanfang. Wie das schon klingt. So nach Bodennebel und Sprühregen. Wenigstens der Kalender meint es gut mit uns und gewährt uns noch rund drei Wochen Schonfrist, drei Wochen Spätsommer – zumindest in der Theorie. Das Problem: Das Wetter spielt da nicht so richtig mit. Keine 20 Grad mehr, nachts einstellige Temperaturen und Nieselregen warten in den kommenden Tagen auf uns. Damit ist es bei vielen nicht nur mit der guten Laune vorbei, sondern auch die Freibad-Saison.

Und die fiel nicht so gut wie erhofft aus, bilanziert Bäderchef Anderas Bichler von den Stadtwerken. „Wir wollten mehr als die rund 65.000 Besucher haben.“ Neben dem zum Teil durchwachsenen Wetter, vor allem in den Sommerferien, hätten sich auch andere Bademöglichkeiten negativ auf die Zahlen des Neuburger Freibads ausgewirkt. „Sowohl die Donau als auch die Badeseen im Umkreis werden sehr stark genutzt. Das merken wir natürlich schon“, erklärt Bichler. Ansonsten hänge die Besucherzahl naturgemäß sehr stark vom Wetter ab: So kamen schon rund 100.000 Badegäste ins Brandlbad, in einem anderen Jahr wiederum nur 49.000.

Neuburger Hallenbad öffnet am 10. September

Noch bis Sonntag hat das Neuburger Freibad geöffnet, vorausgesetzt der Spätsommer bleibt eher ein Frühherbst. Am 15. September findet als Saisonabschluss dann noch zum zweiten Mal der Hundebadetag statt. „Allerdings nur, wenn das Wetter passt“, schränkt Bichler ein.

Badefans müssen sich aber keine Sorgen machen: Mit dem Schulbeginn am 10. September öffnet das Neuburger Hallenbad. Da ist über den Sommer einiges passiert, wie Bichler erklärt: „Wir mussten den Rutschenturm sanieren, da gab es ein Problem mit der Statik. Die Dachplatten haben wir zum Teil ausgetauscht, im Kinderbereich zudem die Beleuchtung hin zu einem stromsparenden LED gewechselt.“

Neuburger Hallenbad: Kostenloser Bus?

Auch Wasserproben seien bereits entnommen worden. Bisher deute nichts auf Probleme hin – anders als im Schrobenhausener Hallenbad, wo Legionellen die Öffnung verzögern (wir berichteten). Schwierig gestaltet sich in der kommenden Hallenbadsaison allerdings die Parksituation. Denn ab Ende Januar beginnen die Arbeiten für das Parkhaus am Hallenbad. „Da geht dann überhaupt nichts mehr. Lediglich für Mitarbeiter und den Rettungsdienst bleibt ein kleiner Weg frei“, erklärt der Bäderchef die Auswirkungen.

Um den Aufwand für die Besucher möglichst gering zu halten, überlegen die Verantwortlichen derzeit, ob sie einen Bus zum Hallenbad einrichten. „Das beträfe die Linie 2, die vom Volksfestplatz halbstündig zum Hallenbad fahren würde.“ Bichler will dem Werkausschuss außerdem vorschlagen, diese Strecke für Besucher des Hallenbads kostenfrei anzubieten. „Entscheiden muss das aber das Gremium.“ Bis zur Eröffnung sollen dann auch die Kassenautomaten im Hallenbad fertig sein. An diesen können die Badegäste bargeldlos bezahlen. Mithilfe eines „Recyclers“ sollen diese auch Geldscheine herausgeben können.

Themen Folgen