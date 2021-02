vor 17 Min.

Neuburger Friseur-Meisterin: "Umstände verleiten massiv zur Schwarzarbeit"

Plus Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen. Manuela Wittek, Innungs-Obermeisterin aus Neuburg, über die dramatische Lage, Schwarzarbeit und ein Privileg, das für Unmut sorgen könnte.

Von Andreas Schopf

Frau Wittek, Sie sind selbstständige Friseurmeisterin aus Neuburg und Obermeisterin der Friseurinnung Neuburg-Schrobenhausen. Darf man fragen, wie Sie derzeit frisiert sind?

Manuela Wittek: Normalerweise trage ich einen sehr kurzen Haarschnitt und föhne die Haare glatt. Derzeit sind meine Haare aber so lang, dass die Naturlocken und ein grauer Ansatz durchkommen. Mein Mann sagt, das schaut süß aus. Ich finde es wild und gruselig.

Friseure dürfen ab dem 1. März unter strengen Auflagen wieder öffnen. Wie sehr freut Sie und Ihre Branche diese Nachricht?

Wittek: Wir sind total glücklich und können es nicht mehr erwarten, dass wir wieder arbeiten können. Das ist sehr wichtig für uns.

Friseure im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Lage ist dramatisch

Wie dramatisch ist die Lage für Friseure?

Wittek: Die Lage ist extrem dramatisch. Nicht jeder hat das Glück, einen Partner zu haben, der aktuell weiter Geld verdient. Man hat feste Ausgaben, wie Miete oder Versicherungen, die weiter gezahlt werden müssen. Ist man hierbei auf sich alleine gestellt, steht einem das Wasser bis zum Hals. Die Soforthilfe konnte man bisher nicht einmal beantragen. Erst seit wenigen Tagen ist das System dafür freigeschaltet. Man hört von vielen Schicksalen, dass Kolleginnen und Kollegen die Situation nicht überleben und ihren Salon zusperren müssen.

Auch in der Region?

Wittek: Bei uns in der Innung gibt es einige Kollegen, die sich große Sorgen machen. Meines Wissens musste sich aber noch keiner verabschieden – Gott sei Dank.

Manuela Wittek Bild: Wittek

Durch die vorzeitige Öffnung erhalten Friseure, im Vergleich zu anderen Branchen, eine besondere Aufmerksamkeit. Warum ist Ihre Arbeit so wichtig?

Wittek: Nach einem Besuch beim Friseur fühlt man sich besser, gepflegter und aufgerichtet. Es geht zum einen natürlich um das Haareschneiden. Niemand will hässlich durch die Gegend laufen, erst recht, wenn wichtige Termine anstehen, zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch. Aber es geht auch um menschliche Bindungen. Ich habe Kunden, die waren schon als Kind bei mir, und kommen jetzt als Erwachsene immer noch. Man tauscht sich aus, über das Leben und die Familie. Gerade in Zeiten, in denen man so wenige Kontakte hat, ist das noch wichtiger.

Friseuren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen "steht das Wasser bis zum Hals"

Hand aufs Herz: Wie sehr war Schwarzarbeit zuletzt ein Thema in Ihrer Branche?

Wittek: Es haben mit Sicherheit alle Friseure Anfragen bekommen, ob sie nicht jemandem zu Hause die Haare schneiden können. Die Umstände verleiten massiv zur Schwarzarbeit. Den Friseuren steht das Wasser bis zum Hals. Dass sich der eine oder andere möglicherweise hinreißen hat lassen, schwarzzuarbeiten, kann ich verstehen. Das ist in meinen Augen ein grundsätzliches Problem. In irgendeinem privaten Keller werden die Corona-Regeln mit Sicherheit nicht derart eingehalten wie in professionellen Salons, wo wir ein gutes Hygienekonzept haben.

Auch andere Branchen haben ein solches Konzept, dürfen aber – im Gegensatz zu Friseuren – weiterhin nicht öffnen. Können Sie verstehen, dass ein solches Privileg möglicherweise Unmut verursacht?

Wittek: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Kosmetiker oder Fußpfleger zum Beispiel haben ein ebenso gutes Hygienekonzept. Auch Gastronomen haben viel investiert, um den Anforderungen gerecht zu werden. Natürlich sind wir froh, wieder öffnen zu dürfen. Aber manche Entscheidung der Politik kann ich auch nicht nachvollziehen.

Neuburg: So mancher wird nicht mehr zum Friseur gehen

In den vergangenen Wochen und Monaten waren die Menschen beim Haareschneiden auf sich selbst angewiesen. Befürchten Sie, dass sich einige daran gewöhnt haben und gar nicht mehr zum Friseur gehen?

Wittek: Klar. Das haben wir schon nach dem ersten Lockdown gemerkt. Gerade Männer mit kurzen Haaren haben sich eine Schneidemaschine gekauft und lassen die Frau über den Kopf rasieren. Da wird so mancher nicht mehr kommen. Solche einfachen Frisuren sind zwar nicht teuer. Trotzdem werden uns in der Summe diese Einnahmen fehlen.

Haareschneiden kann man nicht über Videokonferenzen beibringen. Was haben eigentlich Ihre Azubis gemacht?

Wittek: Ich selbst habe eine Auszubildende. Für sie habe ich zehn Übungsköpfe angeschafft, die sie mit nach Hause bekommen hat und im Laufe der Wochen immer wieder gefärbt und kürzer geschnitten hat. Einmal in der Woche haben wir uns – mit Abstand, Maske und Handschuhen – im Geschäft getroffen und gemeinsam geübt.

