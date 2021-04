Neuburger Geschwader: Das ist das Video zum Jubiläum

Das Neuburger Geschwader feiert den 60. Geburtstag. Zum Jubiläum wurde ein eigenes Video produziert. Hier kann man es sehen.

Das Neuburger Jagdgeschwader feiert in diesem Jahr den 60. Geburtstag. Zum Jubiläum sind einige Aktionen geplant, unter anderem Tiefflüge über Neuburg. Doch es wurde auch ein eigener Film produziert. Er zeigt in spektakulären Bilder, was hinter dem Jagdgeschwader steckt und auf welche Geschichte es zurückblicken kann. Den Film gibt es hier zu sehen:

Neuburger Jagdgeschwader: Das Video zum Jubiläum





Lesen Sie dazu auch: