Neuburger Geschwader und PFC-Thematik auf gutem Weg

Staatssekretär Thomas Silberhorn spricht von weiteren 55 Millionen Euro an Investitionen in den Standort Neuburg. Wie die Bundeswehr mit dem Thema PFC umgeht.

Von Manfred Rinke

Weiter kräftig investieren wird der Bund in die Infrastruktur von Flugplatz und Kaserne in Neuburg. Wie der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Silberhorn am Montag bei seinem Besuch im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 sagte, sind dafür in den kommenden fünf Jahren weitere 55 Millionen Euro vorgesehen. Auf einem guten Weg sieht er die Bundeswehr auch bei der Aufarbeitung beim Thema PFC.

Als die rechte Hand der abgetretenen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besuchte der Staatssekretär just an dem Tag den Flugplatz in Zell, als das erste Bohrgerät neben dem alten Tower aufgestellt wurde. Neben Wasseruntersuchungen an 16 Messpunkten außerhalb des Flugplatzes gebe es auf der Liegenschaft 129 Grundwassermessstellen. Mit dem schweren Gerät würden nun über 400 Bodenproben an 68 Messstellen erfolgen. Dass es mit den Untersuchungen vorangehe, bestätigte auch Heimatabgeordneter Reinhard Brandl. Mittlerweile würden alle maßgeblichen Stellen an einem Strang ziehen.

Beim Thema PFC will die Bundeswehr auch in Neuburg und Manching einen offenen Dialog führen

Wie Thomas Silberhorn anfügte, führe man einen offenen Dialog. „Wir sind ja selbst daran interessiert, dass alles aufgeklärt und eine vernünftige Lösung gefunden wird, die im Fall des Falles auch Sanierungen einschließe“, meinte er. In Manching etwa, wo die Bundeswehr mit ihren Untersuchungen schon weiter fortgeschritten ist und erst vor wenigen Tagen die Installation von fünf Brunnen zur Abstromsicherung beschlossen hat, werde es solche Sanierungen wohl geben. „Wir werden keiner Sanierung ausweichen“, verdeutlichte er. Die Belastung in Neuburg durch PFC kontaminierte Flächen sehen Silberhorn und Brandl als wohl deutlich geringer an. Bislang gibt es in Deutschland 23 nachgewiesene kontaminierte Bundeswehrstandorte, darunter acht in Bayern.

Ungeachtet der Aufarbeitung der PFC-Problematik auch in Neuburg sieht Silberhorn den hiesigen Standort wegen seiner Aufgabe als Luftpolizei für Süddeutschland als enorm wichtig an. Diese Aufgabe erfülle die Luftwaffe allein zum Schutz der Bevölkerung, verdeutlichte der Oberfranke. Trotz des kürzlichen folgenschweren Zusammenstoßes zweier Eurofighter, bei dem ein Pilot sein Leben verlor, vertraue er dem Kampfflugzeug als zuverlässiges Waffensystem bei der Luftraumüberwachung. Den 50 Piloten unter den 1000 Soldaten in Neuburg stehen aktuell 25 Kampfjets zur Verfügung. Wie Silberhorn sagte, würde den Kommodores künftig mehr Handlungsspielraum bei Beschaffungen vor Ort zugestanden, weil dies wegen der einzuhaltenden Regularien mittlerweile enorm zeitaufwendig sei. „Wenn’s jetzt mal ein Werkzeug braucht, kann der Kommodore einen Soldaten auch mal in den nächsten Baumarkt schicken.“

Neuburger Geschwader ist nicht nur wichtig, sondern offenbar auch sehr interessant für die Bevölkerung

Das Geschwader in Neuburg ist mit seiner Alarmrotte aber nicht nur wichtig, sondern offenbar auch sehr interessant für die Bevölkerung. Wie Kommodore Thomas Früh erzählt, seien vergangenes Jahr über 250 Gruppen zu Besuch gewesen, die sich unter anderem die Militärgeschichtliche Sammlung angesehen hätten. Weil aber viele Nachbarn noch nicht dagewesen seien, lädt er gerade sie herzlich zu einem Besuch ein.

