Neuburger Jagdgeschwader: Weihnachtsvideo wird zum Renner

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 wünscht im Corona-Jahr mit einem Videoclip "Frohe Weihnachten", der in den sozialen Netzwerken breitflächig geteilt wird. Darin müssen die Soldaten dem Weihnachtsmann helfen, aber sehen Sie selbst.

Von Gloria Geissler

Im Corona-Jahr sind fröhliche Weihnachtsfeiern und persönliche Weihnachtswünsche nicht möglich. Deswegen hat sich das Neuburger Jagdgeschwader etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um den Soldaten und Zivilangestellten die Weihnachtsgrüße zu übermitteln. Presseoffizier Florian Herrmann übernahm die Regie des knapp vierminütigen Clips, bei dem allerlei Kollegen mitwirken, darunter auch der stellvertretende Kommodore, Swen Jacobs, und der Chef der fliegenden Gruppe, Sören Richter.

Die Begeisterung über das kleine filmische Meisterwerk ist groß. Hundertfach wurde es unter anderem über WhatsApp verschickt.

Ein Weihnachtsgruß des Neuburger Luftwaffengeschwaders wird zum Hit

Der Inhalt soll hier natürlich nicht verraten werden. Nur so viel: Es ist der 24. Dezember, 8:42 Uhr Zulu-Zeit, als ein etwas ungewöhnliches Flugobjekt über dem Flugplatz in Zell abstürzt. Eine ganz besondere weihnachtliche Mission ist in Gefahr. Aber das Neuburger Jagdgeschwader ist Retter in der Not.

