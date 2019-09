vor 15 Min.

Neuburger Künstler stellen in Ingolstadt aus

Zur Nacht der Museen in Ingolstadt am Samstag, 7. September, werden Susanne Pohl und Stefan Wanzl-Lawrence in der Haderbastei öffentlich drucken.

Das präsentieren Susanne Pohl und Stefan Wanzl-Lawrence in der Städtischen Galerie

Unter dem Titel „Mutz Urf Igur“ stellen Susanne Pohl, Stefan Wanzl-Lawrence und Richard Gruber ab Mitte September in der Harderbastei in Ingolstadt aus. Zu sehen gibt es vierhändige Zeichnungen und Gemälde sowie bildhauerische Figuren in Bronze, Kunststoff, Gips und Holz.

Das Buchstabenspiel im Titel erklärt bereits das Konzept der Ausstellung. Mit einem ernsten Augenzwinkern setzt das Kunst-Trio auf zeichnerische und plastische Figürlichkeit. Die Palette der Gestaltungsideen ist weit: Von Gesichtern, die heiter lächeln oder zynisch grinsen, bis zu tanzenden Traumfiguren und leidenschaftlich probierenden Ausloten der Seelentiefe. Rotzfreche Auftreter wechseln sich ab mit sensiblen Abwägern und geschüttelten Leibern, die vor Angst und Selbstbeschränkung vergehen.

Die Neuburger Pohl und Wanzl-Lawrence nähern sich dem Thema zunächst auf Papier, dann in Öl und Acryl auf großen Leinwänden. Im Prozess höchst wichtig ist das zeichnerisch-improvisatorische, das ineinander und miteinander Wirken der sprechenden und gestaltenden Linien, heißt es in einer Pressemitteilung. Das „herausfordernde Lassen“ und das „zurückhaltende Fordern“ beim gleichzeitigen vierhändigen Zeichnen sei ähnlich stimulierend wie eine Jazzimprovisation, sagen die Künstler. Man freue sich über das, was der andere spielt beziehungsweise zeichnet und wächst dadurch im eigenen Spiel über sich hinaus. Aus den zufällig oder bewusst aneinandergereihten Figuren und Formen von Pohl und Wanzl-Lawrence entstehen neue Kontexte. Die Figur als zugleich ab-straktes Element fällt aus ihrem Bedeutungszusammenhang und siedelt sich in einem neuen Gestaltungsraum an. Eine neue Realität entsteht. Bei den Skulpturen und Figuren des Schrobenhausener Künstlers Gruber ist das Vorgehen und Erleben ähnlich. Der Zeichenstift ist das erste Instrument seiner Ideenfixierung. Mit Witz, Scharfsinn und dem Blick für besondere Charaktere formen sich seine eigensinnigen Gestalten.

Am Abend der Vernissage, die am Samstag, 14. September, ab 19 Uhr stattfindet, wird Frida Zack bewegte Figurmomente mit ihrer Performance „An- und Ausziehen“ schaffen. Die Performance-Künstlerin studiert aktuell Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Gabriel Engert als Kulturreferent der Stadt Ingolstadt und Werner Kapfer als BBK Vorsitzender übernehmen die Begrüßung, Worte zur Kunst spricht Richard Gruber. Am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr gibt es einen Kunstrundgang mit Gruber, Pohl und Wanzl-Lawrence. Außerdem haben die Künstler ein Buch zur Ausstellung herausgebracht mit 300 gemeinsamen Zeichnungen. Es trägt den Titel „Geheuer und Getüme“. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie in der Haderbastei (Oberer Graben 55 in ingolstadt) ist bis 6. Oktober geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag 11 bis 20 Uhr.

Die Neuburgerin Susanne Pohl ist übrigens auch heuer wieder mit zwei Radierungen auf der Druckgrafikbiennale in Jerewan vertreten. (nr)

Themen Folgen