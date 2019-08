vor 38 Min.

Neuburger Kulturherbst: Frauen inspirieren

Von Powerfrauen organisiert: Warum das Motto der diesjährigen Barockkonzerte für die gesamten „Herrschaftszeiten“ gilt.

Von Ilse Lauber

Der Sommer geht, die „Herrschaftszeiten“ kommen. Ab Mitte September wird Neuburg einmal mehr seinem Image als Kulturstadt gerecht: Mit dem Töpfermarkt, „Mut zum Hut“/“Schmuck durch Schmuck“, den Barockkonzerten und der Weinbörse stehen hochkarätige Veranstaltungen an, die wie jedes Jahr Besuchermassen in die Obere Stadt locken.

Dies gilt vor allem für die beiden ersten Höhepunkte, die ihr vorwiegend weibliches Publikum zwei beziehungsweise drei Tage lang mit anspruchsvollem Handwerk, Kunsthandwerk und Kunst pur inspirieren. Seit 2013 organisiert von Claudia Unger, feiert der Töpfermarkt dieses Jahr runden Geburtstag: Zum 40. Mal findet der Markt, der ausschließlich von gelernten Keramikern aus ganz Europa bestückt wird und keinerlei Industrieware offeriert, rund um Marstall und Boxenstall statt. Ergänzt wird er von einem Bauernmarkt und etlichen gastronomischen Angeboten im Freien.

Neuburger Kulturherbst: Ganz Europa kommt zur Hutschau

Als Claudia Ungers Vater Fritz Seebauer, inspiriert vom Dießener Töpfermarkt, 1979 mit einer Handvoll „Tonkünstlern“ den ersten Neuburger Töpfermarkt eröffnete, glaubte damals keiner so recht an einen Erfolg. Doch dann war das Interesse so groß, dass sofort eine Wiederholung geplant wurde. In seiner Blütezeit verzeichnete der Markt um die 150 Aussteller und bis zu 20.000 Besucher. Für das Jubiläum haben sich Claudia Unger und ihr Team eine besondere Aktion ausgedacht: Jeder Besucher kann am 14. oder 15. September an einer Verlosung teilnehmen, bei der es wertvolle Keramikpreise zu gewinnen gibt.

„Erst“ seit 21 Jahren gibt es die Neuburger Hutschau, ins Leben gerufen von der Künstlerin und Autorin Ute Patel-Missfeldt, die inzwischen tatkräftig von ihrer Tochter Isabel Patel unterstützt wird. Was 1999 mit sechs ausstellenden Modisten begann, hat sich inzwischen zu einem dreitägigen Event entwickelt, das international Beachtung findet, als Treffpunkt der Branche etabliert ist und Frauen jeder Altersklasse inspiriert und animiert „Mut zum Hut“ zu beweisen.

115 Aussteller aus ganz Europa, unter ihnen auch eine Lederkünstlerin aus St. Petersburg, haben sich für das „deutsche Ascot“ vom 27. bis 29. September angemeldet, darunter rund 60 Modistinnen und Hutmacher, die etwa 16.000 Hüte in unterschiedlichen Farben, Formen und Variationen sowie mit den raffiniertesten dekorativen Elementen anbieten. Nicht jedes Modell hat das Zeug zu einem echten Klassiker, aber ein Hut hat es geschafft. Seine Flechtkunst wurde 2012 sogar zum Weltkulturerbe erklärt: der Panama-Hut. Grund genug, ihn bei „Mut zum Hut“ dieses Jahr unter dem Motto „Panama trifft Ecuador“ in den Mittelpunkt zu stellen. In der ersten Modenschau am Freitag wird der Fachmann Dieter Pickel die Historie dieser Kopfbedeckung und den teuersten Hut der Welt präsentieren, außerdem gibt es Extraschauen und eine Ausstellung im Stadtmuseum.

Kulturherbst: Weinbörse setzt den Schlusspunkt

Im Mittelpunkt der 72. Neuburger Barockkonzerte vom 10. bis 13. Oktober steht die Musik von mehr oder minder bekannten Komponistinnen. Das „Miniaturfestival“ mit dem Motto „Frauen inspirieren“ unter der künstlerischen Leitung von Jutta Dieing umfasst drei klassische und ein Jazz-Konzert: Das Ensemble „Spirit of Musicke“, bestehend aus vier Musikerinnen, bringt am Donnerstag unter anderem Werke von Anna Amalie, Prinzessin von Preußen, zu Gehör. Johann Sebastian Bach steht beim zweiten Konzert des Jazzbassisten Dieter Ilg im Birdland Jazzclub im Fokus. Am Samstag gastiert das Ensemble Il Pomo D’Oro mit der Sopranistin Inga Kalna im Kongregationssaal, bevor das Festival am Sonntag mit einem Konzert mit Werken von Clara und Robert Schumann in der Provinzialbibliothek endet.

Den kulinarischen Schlussakkord der „Herrschaftszeiten“ setzt die Neuburger Weinbörse am 8. und 9. November, die Ina Bergbauer-Zagel organisiert: Das Sortiment der Weinverkostungsveranstaltung im Marstall reicht vom einfachen Tischwein bis hin zu hochprämierten Spitzenprodukten namhafter Winzer und Kellereien aus Europa und Übersee, auch von den Neuburger Winzern Josef Tremmel und Fritz von Philipp. Bei dem Finale für den Gaumen und die Sinne können sich dann Weinliebhaber und -liebhaberinnen auf diese ganz besondere Weise inspirieren lassen.

