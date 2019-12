12:16 Uhr

Neuburger Maria-Ward-Schülerinnen stimmen auf Weihnachten ein

Schülerinnen und Lehrer der Neuburger Maria-Ward-Realschule stimmten bei einem Konzert auf die staade Zeit ein. Wieso dem Schulleiter „das Herz aufging“.

Von Stefanie Winter

„Da geht mir als Schulleiter das Herz auf“, freute sich Direktor Heribert Kaiser nach dem ersten Stück der Bläserklasse. Beim Adventskonzert der Maria-Ward-Realschule im voll besetzten Kongregationssaal spiegelten sich viel Freude und Stolz sowohl in den Augen der Eltern und Schüler als auch in den Gesichtern der musizierenden Schülerinnen wider – durfte die Schulgemeinschaft sich doch mit einer adventlichen Stunde auf die „staade Zeit“ einstimmen.

Die Neuburger Maria-Ward-Bläserklasse gibt es seit gut einem Jahr

Die erst seit gut einem Jahr bestehende Bläserklasse, bestückt mit zahlreichen neuen Schülerinnen, spielte „Kumbayah, my Lord“ und „Feliz Navidad“. Unter der Leitung von Fabian Mnich eröffneten die engagierten Schülerinnen der 6c das Konzert. Beim zweiten Stück übernahm Paulina Jaschek aus der fünften Klasse den Part des Schlagwerks, was großen Beifall fand. Nicht nur die Schülerinnen, auch die Lehrerinnen beteiligten sich in einem Vokalensemble – geleitet und begleitet von Werner Lecheler am Klavier – am Konzert. Lehrerin Johanna Schulze bestach im Solo-Teil von „Ave Maria“ mit glockenheller Sopranstimme, im „Gloria“ zauberten die Lehrkräfte das Lob der Engel in den Kongregationssaal.

Traditionell bayerisch wurde es beim Querflötenensemble, das, einstudiert von Marion Mandlinger, mit „Halsbacher Stückl“ und „Eine Hoffnung bricht auf“ für Andachtsmomente sorgte.

Der Jugendchor war mit roten Mützen ausgestattet

Der Jugendchor dagegen, alle mit roten Weihnachtsmützen ausgestattet, setzte moderne Akzente und präsentierte nach „Sunny light of Bethlehem“ mit „A million dreams“ – das Solo übernahm Kerstin Miegler – und „Santa’s coming for us“ aktuelle Popmusik, die Nicole Schiller mit den Schülerinnen einstudiert hatte. In den Stücken aus der Welt der Jugendlichen gingen die Schülerinnen spürbar auf und animierten mit ihrer Choreografie auch das Publikum zum Mitwippen.

Den Abschluss übernahm das Schulorchester: Fabian Mnich setzte mit seinen Schülerinnen nochmals auf Gänsehautstücke wie „Little Drummerboy“, „The Rose“, bei dem Sophia Bauer an der Geige und Annalena Kaufer sowie Verena Daubmeier an der Trompete Soloparts übernahmen, und „Mary’s Boy Child“. Mit dem Lieblingsweihnachtslied „Stern über Betlehem“, das „die Schülerinnen selbst dann spielen, wenn ich nicht da bin“, wie Fabian Mnich augenzwinkernd bemerkte, verabschiedete das Schulorchester die Gäste schwungvoll in das gemütliche Beisammensein, dessen Erlös aus Konzert- und Plätzchenspenden dem Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen zugutekommen wird.

Themen folgen