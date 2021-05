Neuburger Geschwader: Jubiläum soll stattfinden - doch es wird Protest geben

Am Dienstag wird das Taktische Luftwaffengeschwader 74 Neuburg seinen 60. Geburtstag feiern, unter anderem mit Flügen über die Stadt. Doch es ist auch Protest angemeldet.

Die Wetteraussichten sind alles andere als rosig. Für Dienstag sind für die Region Wolken und Regen angesagt. Trotzdem möchte das Taktische Luftwaffengeschwader 74 an diesem Tag seinen 60. Geburtstag feiern, nachdem der erste Termin in der vergangenen Woche bereits wegen der schlechten Wetteraussichten abgesagt wurde.

Neuburg: Jagdgeschwader feiert 60. Geburtstag mit Appell und Überflügen

Wie Presseoffizier Florian Herrmann mitteilt, wird das Programm im Rahmen dessen stattfinden, was angesichts der aktuellen Corona-Umstände machbar ist. Nachmittags gegen 15.15 Uhr wird es an der Basis in Zell einen Appell geben. Dazu werden 74 negativ getestete Soldaten mit Abstand und an der frischen Luft antreten, so die Planungen am Montag. Kommodore Oberst Gordon Schnitger wird eine kurze Rede halten. Besucher sind vor Ort nicht zugelassen. Neuburger werden zum Jubiläum des Jagdgeschwaders trotzdem etwas zu sehen bekommen, und das mehrmals über den Tag verteilt. Vormittags, zwischen 10.30 und 11 Uhr, werden insgesamt drei Eurofighter-Formationen über die Stadt fliegen. Nachmittags gesellen sich zu den Eurofightern noch das Transportflugzeug Airbus A400M sowie eine Transall C-160. Die große Formation wird laut Herrmann zwischen 15.45 und 16.15 Uhr über Neuburg zu sehen sein.

Protest gegen Jagdgeschwader-Jubiläum auf dem Neuburger Schrannenplatz

Zu den Feierlichkeiten gibt es jedoch auch Protest. Am Dienstag, von 10 bis etwa 15.30 Uhr, hat die DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) zum Thema „Sicherheit durch Abrüstung“ eine Mahnwache auf dem Neuburger Schrannenplatz angemeldet. Anlässlich des Jubiläums des Jagdgeschwaders mit den geplanten Formationsflügen soll die Bevölkerung über Sicherheit durch Abrüstung informiert und gegen Fluglärm protestiert werden, heißt es. Ein Pavillion, Banner, Fahnen und ein Aufblasgewehr der DFG-VK warten auf interessierte Bürgerinnen und Bürger. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass selbstverständlich die Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und Masken einzuhalten sind. (ands, nr)

