Neuburger Polizei der Lüfte ins Baltikum verabschiedet

Das Neuburger Geschwader unterstützt ab September eine internationale Nato-Schutzmission in Estland. Nun wurden die rund 180 Soldaten verabschiedet.

Von Philipp Kinne

Wenn der Befehl kommt, muss es schnell gehen. Nicht länger als 15 Minuten dauert es, bis die Jagdflugzeuge des Neuburger Geschwaders bei Alarm in der Luft sind – eine Art Polizei der Lüfte. Ab September wachen rund 180 Soldaten aus Neuburg auch über den Luftraum des Baltikums. Sie beteiligen sich an einer Nato-Schutzmission und wurden nun verabschiedet.

Staatsminister Florian Herrmann zu Gast beim Geschwader in Neuburg

Zu Gast in Neuburg war der Staatsminister für Bundesangelegenheiten, Florian Herrmann (CSU). „Die Sicherheitslage in Europa hat sich verändert“, sagte er. Mit der Intervention in der Ostukraine und der Annexion der Krim 2014 durch Russland sei klar: „Die Nato muss an der östlichen Flanke verstärkt Präsenz zeigen“. Herrmann bedankte sich für die Arbeit der Neuburger Soldaten. Er sei stolz auf die Arbeit des einzigen fliegenden Verbandes der Bundeswehr in Bayern. „Wir stehen hinter der Bundeswehr und unseren Soldatinnen und Soldaten“. Für die Menschen im Baltikum seien sie ein Garant der Sicherheit.

Der Staatsminister ließ sich von Kommodore Thomas Früh über die Details des Einsatzes in Estland informieren. Die Hauptaufgabe der Neuburger Soldaten bei der Nato-Mission sei auch im Baltikum das sogenannte „Air Policing“, also die Überwachung des Luftraums. Immer wieder komme es dort vor, dass Flugzeuge ohne Transponder im Luftraum auftauchen. Sie schicken keine Funk-Signale, obwohl das eigentlich Pflicht sei. „Das ist wie Autofahren ohne Kennzeichen“, sagt der Kommodore. „Kann man machen, darf man aber nicht“. Wird der Nato-Stützpunkt über derartige Flugobjekte informiert, starten die Eurofighter der Luftwaffe sofort, um deren Herkunft zu klären. Die Soldaten versuchen dann, Kontakt zu den fremden Piloten aufzunehmen. Funktioniert das nicht, dokumentieren sie Anzahl, Typ und Flugrichtung der Maschinen. Wichtig ist dem Kommodore zu betonen, dass sie nicht angreifen. „Das ist kein Krieg, wir sind die Luftpolizei“.

Neuburger Geschwader unterstützt Nato bei Mission in Estland

Hintergrund des Einsatzes in Estland ist der Nato-Beitritt der baltischen Staaten im Jahr 2004. Die Nato-Partnerstaaten übernehmen seither abwechselnd Aufgaben der Luftraumüberwachung, da Litauen, Lettland und Estland über keine eigenen Kampfflugzeuge verfügen. Seit 2014, als Reaktion auf die Krim-Krise in der Ukraine, ist die Nato verstärkt mit Eurofightern der Luftwaffe vor Ort. Geleitet wird die Mission vom Luftwaffengefechtstand der Nato in Uedem am Niederrhein.

Luftwaffe beteiligt sich seit Jahren an der Nato-Mission im Baltikum

Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich seit 2005 bereits zum zehnten Mal an der Sicherung des baltischen Luftraums. Das Neuburger Geschwader hatte die Mission 2005 noch mit der Phantom F-4F unterstützt. 2009, 2014 und 2016 waren die Soldaten mit dem Waffensystem Eurofighter und anderen Flugzeugmustern vor Ort. Der aktuelle Auftrag der Luftwaffe in Estland dauert bis April 2019. Dabei stellen die Neuburger bis Anfang Januar das Hauptkontingent. Zur Unterstützung der Nato-Mission sind ab September fünf Eurofighter auf dem estländischen Flughafen Ämari stationiert, ein sechster steht in Neuburg auf Bereitschaft. Für die Alarmrotte werden zwei Jets benötigt, die restlichen drei dienen als Ersatz. Sie müssen – wie auch in Neuburg – 24 Stunden am Tag einsatzbereit sein. Insgesamt sind rund 180 Soldaten aus Neuburg an der Mission im Baltikum beteiligt. Mit dabei sind neben den Piloten auch Fachleute aus der Wartung, Instandsetzung und das Unterstützungspersonal.

Einer davon ist Stabsfeldwebel Marco Mathes. Er kümmert sich in Estland um die Wartung der Elektronik der Jagdflugzeuge. Funktioniert etwas am Radar- oder Funkgerät nicht mehr, kümmert sich Mathes darum.

Für den Soldaten ist es der zweite Einsatz in Estland. „Das ist ein beliebter Einsatzort“, sagt Mathes. Das Land sei sicher, die Kultur europäisch. Nur das Wetter könnte besser sein. Und natürlich vermisse man die Familie während des Aufenthalts im Ausland. „Man muss vieles schon vorher organisieren“, sagt Mathes. Einen Termin zum Reifenwechsel beispielsweise. Den hatte der Neuburger Soldat bereits. „Wenn ich wiederkomme, liegt vielleicht Schnee“.

