Neuburger Schlösslwiese für Camper bald nicht mehr kostenlos

Plus Lange mussten Camper für einen Platz direkt an der Donau nichts bezahlen. Doch das soll sich bald ändern. Warum und wie viel Camper künftig zahlen müssen und mit welchen Problemen der neue Pächter kämpft

„Mit über 70 sollte man überhaupt nichts anderes mehr machen“, sagt der Mann, der gerade an der Neuburger Schlösslwiese aus seinem Camper steigt. Er und seine Frau sind seit mehr als sechs Jahren ganzjährig mit dem Wohnmobil unterwegs – im Winter im italienischen Ligurien, den Rest des Jahres eher nördlich davon. „Für uns gibt es nur Frühling, Sommer und Herbst“, sagt der Mann lachend. Und weil das Ehepaar nahezu ausschließlich einen mobilen Wohnsitz hat, können sie den aktuellen Sperrungen von Camping- und Stellplätzen nicht wirklich ausweichen. Kontrolliert wurden sie während ihrer Aufenthalte allerdings noch nicht, sagen sie.

Noch bis mindestens 18. April gilt in Bayern ein offizielles Beherbergungsverbot für alle Touristen. Das heißt nicht nur, dass Hotels und Jugendherbergen keine Touristen aufnehmen dürfen. Auch Camping- und Stellplätze sind gesperrt und Camper müssen bei Verstößen mit hohen Bußgeldern rechnen. „Gerade jetzt zu den Osterferien und bei dem schönen Wetter bekommen wir laufend Anrufe von Menschen, die gerne für einen Tag mit ihrem Camper vorbeikommen möchten“, sagt Katharina Krautmann von der Neuburger Tourist-Info. „Die meisten Anrufer sind zwar enttäuscht, haben aber Verständnis dafür, dass die Schlösslwiese wegen Corona gesperrt ist.“ Dass die Menschen nachfragen, zeigt aber auch, dass viele nicht wissen, was erlaubt ist und was nicht.

Aktuell ist der Wohnmobilstellplatz an der Donau noch wegen Corona gesperrt

Zur Erinnerung: Die Stadt Neuburg hat den im Sommer meistens komplett belegten Wohnmobilplatz an der Donau seit 1. Januar 2021 an die Firma KomParking GmbH aus Bocholt unterverpachtet. Dazu hatte sich der Stadtrat Ende vergangenen Jahres entschieden. Mit dem neuen Pächter kommen jedoch künftig auch Gebühren auf die Camper zu. Bisher war die Übernachtung auf der Schlösslwiese kostenfrei. Dafür war die Fläche auch nicht „bewirtschaftet“. Es gab lediglich eine öffentlich zugängliche Toilette am Parkplatz und vereinzelt Mülleimer.

Die Pächterfirma aus Bocholt will dies aber so bald wie möglich ändern. „Für den Umbau ist alles geplant und bestellt, aber wie so Vielen macht auch uns Corona erst einmal einen Strich durch die Rechnung und die Lieferungen verzögern sich“, sagt Sascha Petzold, Projektleiter bei KomParking. Umbauen will die Firma dann im Mai und wenn die Pandemie es zulässt, sollen die Camper ab Frühsommer bereits die Vorzüge eines „bewirtschafteten“ Platzes in Anspruch nehmen können.

KomParking will auf der Schlösslwiese Sanitärcontainer und Stromversorgung installieren

Konkret heißt das, dass durch zwölf Stromsäulen der Firma CamperClean alle 48 Stellplätze mit Strom versorgt werden können. Außerdem sollen zwei Sanitärcontainer mit jeweils zwei Toiletten und zwei Duschen, sowie ein Bürocontainer aufgestellt werden, wie Petzold sagt. Dafür müssen die Camper dann pro Nacht zehn Euro bargeldlos an eigens aufgestellten Rezeptionsautomaten bezahlen. Jeder Camper soll dann eine Chipkarte bekommen, mithilfe derer dann der tatsächliche Strom- und Wasserverbrauch verrechnet werden kann.

Der Pachtvertrag zwischen KomParking und der Stadt Neuburg läuft für die nächsten fünf Jahre, so Pressesprecher Bernhard Mahler. Die Stadt selbst hat die Schlösslwiese von einem Landwirt gepachtet. KomParking betreut bundesweit Hunderte Liegenschaften, darunter auch die Parkplätze der Ilmtalklinik Pfaffenhofen. Fremdenverkehrsleiterin Christiane Dusse erhofft sich dadurch eine weitere Aufwertung von Kurzurlauben in Neuburg. „Wir freuen uns“, sagt auch Mahler. „Zusätzlich zum Campingplatz des Ruder Clubs auf der anderen Donauseite ist das ein Angebot, das der Stadt sehr gut tun wird.“ Auch der Campingplatz ist wegen Corona derzeit geschlossen. Die „extrem beliebte Stelle“ an der Schlösslwiese hat allerdings einen Nachteil, wie Pressesprecher Bernhard Mahler erklärt: Sie ist stark hochwassergefährdet. Anders als der normale Autoparkplatz liegt sie nämlich nicht hinter, sondern vor dem schützenden Deich direkt an der Donau.

Lesen Sie auch: