Neuburger Schloss auf Garage: Das steckt hinter dem Motiv in Heinrichsheim

In Heinrichsheim zieht ein metergroßes Motiv des Neuburger Schlosses auf einer Garagenwand die Blicke auf sich. Was es damit auf sich hat.

Wer in diesen Tagen durch Heinrichsheim gefahren ist, dem dürfte das meterhohe Bild bereits aufgefallen sein. Auf der kompletten Seitenwand einer Garage ist das Motiv des Neuburger Schlosses gemalt. Das Kunstwerk an der Heinrichsheimstraße ist ein richtiger Hingucker. Neben dem Schloss sind detailreich die Donaupromenade, die Elisenbrücke und die Neuburger Innenstadt abgebildet. Dazu kommen ein von der Abendsonne durchfluteter Himmel und eine reflektierende Wasseroberfläche der Donau. Die Illustration ist aus der Hand von Güven Gedikoglu. Er berichtet, was hinter dem Kunstwerk steckt.

Bild auf Garage in Heinrichsheim: Kunstwerk stammt von Güven Gedikoglu

Der 33-Jährige stammt ursprünglich aus Augsburg. Seit ein paar Jahren lebt er in Neuburg und arbeitet hauptberuflich als Zweiradmechanikermeister. Nebenberuflich ist er künstlerisch tätig. Er bemalt Flächen am Skatepark, dazu kommen private Auftragsarbeiten. Ein solcher Auftrag war auch das Bild in Heinrichsheim. Dafür verwendete Gedikoglu ein Motiv als Vorlage. Das Sprühen an der Wand erfolgte frei Hand, berichtet er. Am vergangenen Freitag begann er seine Arbeiten. Samstag und Sonntag war das Wetter nicht optimal, weshalb er pausierte. Das Bild stellte er am Montag fertig. Insgesamt benötigte er also zwei Tage, um den idyllischen Ausblick auf das Neuburger Schloss auf eine Garagenwand zu bringen.

Neuburger Schloss auf Garage in Heinrichsheim: Viel positives Feedback

Auf Facebook bekommt Gedikoglu zahlreiche positive Rückmeldungen. Viele haben seine Arbeiten und das Ergebnis bereits im Vorbeifahren entdeckt. „Ein echter Blickfang“, „wunderschön“ oder „Ist echt toll geworden“ loben die Nutzer. So mancher möchte das Kunstwerk noch aus der Nähe betrachten. Eine Frau schreibt: „Das ist eine Reise/Fahrradtour wert.“

