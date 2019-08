Neuburger Schloss muss lange schließen

Plus Die Arbeiten sollen im Herbst 2020 beginnen und acht Monate dauern. Das wirkt sich nicht nur auf den Christkindlmarkt, sondern wohl auch aufs Schloßfest aus.

Der Unmut in der Stadt ist zu spüren. Grund dafür ist eine Nachricht aus München. Das Neuburger Schloss muss im kommenden Jahr schließen. Im Herbst soll es soweit sein: Dann müssen die Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen im gesamten Schloss ausgetauscht werden, teilt die bayerische Schlösserverwaltung auf Anfrage mit. Von der rund achtmonatigen Schließung sei „das gesamte Schloss inklusive aller Nutzungen betroffen“. Mit anderen Worten heißt das: Das Schloss bleibt zu.

Die Maßnahme hat wohl auch Auswirkungen auf das Schloßfest, wenn auch nach jetzigem Stand nur im Vorfeld. Bild: Christof Paulus

Entsprechend unglücklich reagiert die Stadt auf die Baumaßnahme. „Wir finden es bedauerlich, dass das Schloss über einen so langen Zeitraum geschlossen bleiben muss. Es ist das Wahrzeichen Neuburgs und ein echter Tourismusmagnet“, sagt Pressesprecher Bernhard Mahler. Eine Aussage, die die Zahlen der bayerischen Schlösserverwaltung belegen: Immerhin gut 15.000 Menschen besuchten das Schloss im vergangenen Jahr. 2017, als die Sonderausstellung „Fürstenmacht und wahrer Glaube“ stattfand, waren es sogar über 30.000 Besucher.

Neuburger Schloss: Auswirkungen auf Tourismus gravierend

Zwar kommen die meisten Touristen im Frühjahr oder Sommer ans Donauufer, um sich das prächtige Residenzschloss anzusehen. Trotzdem tut die Maßnahme dem Tourismusbüro weh, wie Leiterin Marieluise Kühnl erzählt: „Wir werden einen gravierenden Einbruch der Besucherzahlen erleben. Schließlich bewerben wir das Schloss und die Galerie für Flämische Barockmalerei.“ Alle Stadtführungen, die in Neuburg stattfinden, würden zumindest den Schlosshof und die Kapelle passieren. Die extra im Winter angebotenen Museumsführungen müssten komplett wegfallen, sagt Kühnl. „Wir haben auch viele Busgruppen, die Schlossführungen buchen. Die können wir in dem Zeitraum leider nicht mehr anbieten.“

Die Schlösserverwaltung hat die Maßnahme bewusst in die „von Besuchern nicht so stark frequentierte Zeit“ gelegt. Sie will die Schließzeiten frühzeitig bekannt geben. Derzeit ist, wie man hört, der Oktober im Gespräch. Die Auswirkungen sind wohl dennoch gravierend. „Die Saison geht von Mai bis Ende Oktober. Da finden die meisten Führungen statt. Aber es kommen auch einige im Dezember“, sagt Kühnl.

Christkindlmarkt 2020 im Bereich des Schlosses in Gefahr

Denn viele verbinden den Besuch des Schlosses im Winter mit einem Bummel über den Christkindlmarkt. Genau den könnte die Schließung hart treffen. Und zwar nicht den Teil auf dem Karlsplatz, sondern den Bereich im Schlosshof und den angrenzenden Räumlichkeiten, die vom Verkehrsverein betrieben werden. Dessen Vorsitzender Friedhelm Lahn weiß um die Maßnahme – und ist ebenfalls nicht glücklich. „Wir müssen das noch abklären, weil es von den einzelnen Bauabschnitten abhängt. Im Moment sieht es aber wohl so aus, als könnten wir 2020 keinen Christkindlmarkt ausrichten.“

Wird der Christkindlmarkt 2020 auch wieder im Bereich des Schlosses stattfinden? Verkehrsvereinsvorsitzender Lahn bezweifelt das. Bild: Xaver Habermeier

Probleme könnte es darüber hinaus auch mit dem Schloßfest 2021 geben. Angenommen, die Baumaßnahmen beginnen im Oktober und dauern acht Monate, wären sie gerade vier Wochen vor dem Schloßfest fertig. Doch schon jetzt teilt die Schlösserverwaltung auf Anfrage mit: „Der genaue Zeitraum hängt vom Baufortschritt der Maßnahme ab.“

Schief gehen darf also nichts. Lahn und der Verkehrsverein sind indes schon vorbereitet: „Wir stellen die Bühne für das Schloßfest schon immer frühzeitig auf. Eventuell müssen wir uns andere Probemöglichkeiten suchen.“ Er und sein Team seien es aber mittlerweile gewöhnt, dass immer wieder Überraschungen warten. „Mal sind es Gerüste, mal Baustellen – aber sonst wäre es ja langweilig“, scherzt Lahn.

Neuburger Schloss: Tourismusbüro feilt an Notfallplan

Dass die Maßnahmen am Schloss notwendig sind, das sehen sowohl Stadt als auch Verkehrsverein ein. „Das sind einfach Sachen, die gemacht werden müssen. Es sind ja doch ziemliche Werte im Schloss gelagert. Die muss man absichern“, sieht Lahn die Sache pragmatisch. „Trotzdem freuen wir uns über jeden Tag, an dem es früher wieder aufmacht“, erklärt Pressesprecher Mahler.

Und auch Tourismus-Chefin Kühnl feilt schon an einem Notfallplan, um die Besucherzahlen aufzufangen: „Wir setzen uns mit den Stadtführern zusammen, was wir alternativ anbieten könnten.“ In den Fokus der Führungen könnten beispielsweise die Studienkirche, Rathausbilder oder das Stadtmuseum rücken.