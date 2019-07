vor 19 Min.

Neuburger Schloßfest 2019: Programm, Tickets, Parken

Das Neuburger Schloßfest 2019 startet in das zweite Wochenende. Programm, Termine, Tickets und Parken - alle Infos zum Schloßfest gibt es hier im Überblick.

Heute geht das Neuburger Schloßfest 2019 in die zweite Runde. Bis Sonntag, 7.7., können die Besucher verschiedene Konzerte und Theaterstücke besuchen. Unter anderem gibt es heute einen historischen Jahrmarkt und ein Hofkonzert. Zu den Highlights zählen das Feuerwerk am Samstagabend und der große Umzug am Sonntagvormittag.

Hier sind alle Informationen zum Programm, zu Tickets und Parkmöglichkeiten beim Neuburger Schloßfest 2019.

Neuburger Schloßfest 2019, heute: Programm im Überblick

Das ist heute am Freitag, 5. Juli, beim Neuburger Schloßfest geboten:

Ab 17.00 Uhr: Historischer Jahrmarkt in der Oberen Altstadt, Jugendtheater auf der Bühne in der Josefstraße, Steckenreitertanz und Gruppo Sbandiatori aus Sansepolcro (Italien) im Schlosshof, Geschichten und Märchen für Kinder im Stadtmuseum

Ab 18.00 Uhr: Gaukelei im Hofgarten, Lateinschule im Theaterhof

Ab 19.00 Uhr: Hofkonzert im Kongregationssaal, Tanz auf dem Markt auf der Bühne in der Josefstraße, Tanz und Scherz bei Hofe im Schlosshof, Der Medicus "Heiter Narretey" auf dem Vorplatz der Kirche St. Peter

Ab 20.00 Uhr: "Der Weltuntergang" im Theaterhof, Musica mit Sackpfeiff und Trummely im Museumsgarten

Ab 21.00 Uhr: Feuerzauber im Hofgarten, Serenade im Schlosshof, Trommelwirbel und Feuertanz auf der Bühne in der Josefstraße,

Ab 22.00 Uhr: Jagdhornblasen bei der Rathaustreppe

Unter lautstarkem Kriegsgeschrei schlagen die Landsknechte beim Neuburger Schloßfest ihre Lanzen auf die Hütten der Zehrstände, um ihre Forderungen zu bekräftigen. Diesmal wurde die Kerkerklause „überfallen“. Bild: Peter Maier

Neuburger Schloßfest 2019: Das Programm am Samstag

Am Samstag, 6. Juli, geht es beim zweiten Schloßfest-Wochenende wie folgt weiter:

ab 11.00 Uhr: Matinee in der Schlosskappelle

Ab 13.00 Uhr: Kleines Konzert in der Schlosskapelle

Ab 14.00 Uhr: Das Schlauraffenland im Kongregationssaal, Historischer Jahrmarkt in der Oberen Altstadt, Italienische Fahnenschwingergruppe im Schlosshof

Ab 15.00 Uhr: Das Schaluraffenland im Kongregationssaal, Geschichten und Märchen für Kinder im Stadtmuseum, Jugendtheater auf der Bühne in der Josefstraße, Lateinschule im Theaterhof und Turnierspiele im Fürstlichen Marstall

Ab 16.00 Uhr: Ballade vom schönen Mägdelein und dem dreiköpfigen Ungeheuer auf der Bühne in der Josefstraße, Kinder- und Jugendtanzspiel "Dem goldenen Käfig entflohen" im Schlosshof, Der Medicus "Heiter Narretey" auf dem Vorplatz der Kirche St. Peter, Mitmachtheater "Kurzweil der kleinen Leut' - ein Fest für Ottheinrich" im Hofgarten, Geschichten und Märchen für Kinder im Stadtmuseum, Moritat "Der schlaue Medicus" auf der Hofkirchenwiese

Ab 17.00 Uhr: Gaukelei im Hofgarten, Hofkonzert im Kongregationssaal, Tanz auf dem Markt auf der Bühne in der Josefstraße, Turnierspiele im Fürstlichen Marstall, Vesper in der Hofkirche, "Der Weltuntergang" im Theaterhof und der Steckenreitertanz im Schlosshof

Ab 18.00 Uhr: "O sole mio!" im Museumsgarten, Ballade vom schönen Mägdelein und dem dreiköpfigen Ungeheuer auf der Bühne in der Josefstraße, Die listige, lustige Dienerin im Hofgarten

Ab 19.00 Uhr: Gaukelei im Hofgarten, Tanz auf dem Markt auf der Bühne in der Josefstraße, Tanz und Scherz bei Hofe im Schlosshof, Der Medicus "Heiter Narretey" auf dem Vorplatz der Kirche St. Peter, Fanfarenzüge im Marstallhof beim Fürstlichen Marstall

Ab 20.00 Uhr: "Der Weltuntergang" im Theaterhof, Feuerzauber i Hofgarten, Die listige, lustige Dienerin auf der Bühne in der Josefstraße

Ab 21.00 Uhr: Musica aus irischem Lande im Hofgarten, Der Medicus "Heiter Narretey" auf dem Vorplatz der Kirche St. Peter

Ab 22.45 Uhr: Feuertheater auf der Donau beim Donaukai

19 Bilder Impressionen vom ersten Schloßfest-Wochenende Bild: Dorothee Pfaffel

Neuburger Schloßfest 2019: Das Programm am Sonntag

Hier das Programm zum letzten Tag des Neuburger Schloßfestes 2019 am Sonntag, 7. Juli:

Ab 9.00 Uhr: Gottesdienst in der Schlosskapelle

Ab 11.00 Uhr: Festzug durch die Stadt

Ab 12.00 Uhr: Historischer Jahrmarkt in der Oberen Altstadt

Ab 13.00 Uhr: Gesang und Musica in der Josefstraße

Ab 14.00 Uhr: Italienische Fahnenschwingergruppe im Schlosshof, Turnierspiele im Fürstlichen Marstall, Mitmachtheater auf der Bühne in der Josefstraße, Geschichten und Märchen für Kinder im Stadtmuseum, Der Medicus "Heiter Narretey" auf dem Vorplatz der Kirche St. Peter

Ab 15.00 Uhr: Gaukelei im Stadtmuseum, Kinder- und Jugendtanzspiel "Dem goldenen Käfig entflohen" im Schlosshof, Lateinschule im Theaterhof, Jugendtheater auf der Bühne in der Josefstraße

Ab 16.00 Uhr: Gaukelei im Hofgarten, Turnierspiele im Fürstlichen Marstall, Der Medicus "Heiter Narretey" auf dem Vorplatz der Kirche St. Peter, Mitmachtheater auf der Bühne in der Josefstraße, Geschichten und Märchen für Kinder im Stadtmuseum, Moritat "Der schlaue Medicus" auf der Hofkirchenwiese und Steckenreitertanz im schlosshof

Ab 17.00 Uhr: Tanz auf dem Markt auf der Bühne in der Josefstraße, Ventus Laminarum und Fahnenschwinger im Museumsgarten, Vesper in der Hofkirche, "Der Weltuntergang" im Theaterhof

Ab 18.00 Uhr: "O sole mio!" im Museumsgarten, Gaukelei im Hofgarten, Jugendtheater auf der Bühne in der Josefstraße, Tanz und Scherz bei Hofe im Schlosshof, Turnierspiele im Fürstlichen Marstall, Musica aus irischem Lande im Hofgarten

Ab 19.00 Uhr: Tanz auf dem Markt auf der Bühne in der Josefstraße, "Der Weltuntergang" im Theaterhof, Hofkonzert im Kongregationssaal

Ab 20.00 Uhr: Herzog-Georg-Spende auf dem Vorplatz der Kirche St. Peter

Ab 21.00 Uhr: Lateinschule im Theaterhof

Ab 22.00 Uhr: Jagdhornblasen auf der Rathaustreppe

Weitere Informationen zum Programm des Neuburger Schloßfestes 2019 gibt es auch hier.

Schloßfest in Neuburg 2019: Wie sieht es mit dem Parken aus?

Für alle Autofahrer hat die Stadt Neuburg insgesamt sieben Park-and-Ride-Parkplätze eingerichtet. Parken kann man also am Volksfestplatz, am Sonax-Parkplatz, am Südpark, auf dem BayWa-Gelände, dem Parkplatz vor dem ehemaligen Skala-Sportive in Feldkirchen und an den Parkplätzen der Berufsschule sowie Grünwald in der Monheimer Straße.

Zusätzlich bietet die Stadt einen Shuttlebus an, der bis 24 Uhr die Parkplätze anfährt. Weitere Sonderparkplätze sind an der Schlösslwiese und an der Ingolstädter Straße ausgewiesen, Behindertenstellplätze sind am Frauenplatz und in der Rosenstraße gekennzeichnet.

Auch Fahrradfahrer sollten sich an die Regelung der Stadt halten. Für Radler gibt es zwei große Stellflächen: Eine befindet sich traditionell auf der Grünfläche des Wolfgang-Wilhelm-Platzes. Als weitere Möglichkeit wird das Untergeschoss des Parkdecks am Hofgarten für Fahrräder reserviert.

Tickets und Sicherheitsvorkehrungen für das Neuburger Schloßfest 2019

Wie bei vielen Veranstaltungen spielt das Thema Sicherheit auch beim Neuburger Schlossfest 2019 eine große Rolle. Besucher sollen keine größeren Taschen, Rucksäcke, (Zier-)Waffen und Glasflaschen mitführen. An den Eingängen gibt es Taschenkontrollen.

Das Neuburger Schlossfest 2019 ist nicht kostenlos. Ein Tageseintritt kostet sieben Euro. Man kann aber auch für 15 Euro ein Ticket für das ganze Wochenende erwerben. (rlb)

Themen Folgen