Neuburger Schlossmuseum öffnet

Ab sofort kann auch die Rubens-Ausstellung wieder besucht werden. Was es dort zu sehen gibt.

Von Johannes Seifert

Das Schlossmuseum in Neuburg ist für Besucher ab sofort - unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen wieder geöffnet. Überaus bedeutsam ist dabei die barocke, flämische Gemäldesammlung mit Werken bedeutender Künstler damaliger Zeit.

Wie Stadtführerin Dr. Gabriele Kaps verdeutlichte, zeigt diese Staatsgalerie mit fast 160 Meisterwerken aus der Zeit von Peter Paul Rubens ein eindrucksvolles und vollständiges Bild der flämischen Schule und präsentiert zugleich charakteristische Werke aller Gattungen von der Historien- und Landschaftsmalerei über das Porträtfach bis hin zu Genreszenen und Stillleben. Dieser einzigartige Gemäldebesitz ist vor allem zwei leidenschaftlichen Sammlern aus dem Hause Wittelsbach zu verdanken: Kurfürst Max Emanuel von Bayern in München (1662-1726) und Kurfürst Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg in Düsseldorf (1658-1716).

Das Schlossmuseum in Neuburg hat von Dienstag bis Sonntag auf

Bereits Johann Wilhelms Großvater, Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578-1653), hatte Altarbilder für die Hofkirche in Neuburg bei Peter Paul Rubens bestellt: das „Große Jüngste Gericht“ (1617) für den Hauptaltar (tatsächlich das größte Gemälde im gesamten Rubenswerk und heute in der Alten Pinakothek in München zu bewundern) und für die Seitenaltäre eine „Anbetung der Hirten“ (1619) sowie eine „Ausgießung des Heiligen Geistes“ (1619).

Das Neuburger Schlossmuseum in der Altstadt kann unter Beachtung der Hygienemaßnahmen von Dienstag bis Sonntag jeweils ab 9 Uhr besucht werden.

