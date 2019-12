Anzeige

Neuburger Schlossweihnacht

Seit 2012 im Fürstlichen Residenzschloss in der historischen Altstadt Neuburgs

Eines der schönsten Schlösser Bayerns lädt Sie am 2. und am 3. Adventswochenende zu einem zauberhaften Weihnachtsmarkt im Wahrzeichen der Ottheinrichstadt ein. Seine prachtvolle Architektur schenkt zu jeder Jahreszeit eine festliche Atmosphäre; der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“, füllt sie seit 2012 mit dem romantischen Zauber vorweihnachtlicher Kindheitserinnerungen.

Genießen Sie die süßen und deftigen Köstlichkeiten und Gaumenfreuden der Neuburger Schlossweihnacht: Heiße Maroni, Ofenkartoffeln, Baumstriezel, Schinkenschlawuzn, Falafel und vieles mehr wärmen Magen und Herz – ebenso wie Glühwein, (Kinder-)Punsch, orientalischer Mokka und Tee. Nicht nur die Wichtelhütte lädt zum stimmungsvollen Verweilen ein.

Zauber der Weihnacht

Blicken Sie im Schlosshof einem Drechsler bei seinem Handwerk über die Schulter. Hier und in den repräsentativen Gesellschaftsräumen des Neuburger Schloss erwartet Sie der Zauber der Weihnacht.

Im Nordflügel sowie in der Großen und Kleinen Dürnitz präsentiert sich das Kunsthandwerk in vielfältiger Weise: Stilvoller Gold-, Silber-, Perlen- und Modeschmuck, Holz-, Keramik- und Tonwaren, die vor Ort bemalt werden, Bilder, Wohn- und Modeaccessoires, warme Mützen und Hüte, Florales, (Hand-)Puppen und Teddybären, Krippen, wunderschöne Weihnachtsartikel, liebevolle Geschenkideen, Tees, Düfte, Seifen, Lampen und hochwertige Imkerprodukte - schauen Sie, genießen Sie, erfreuen Sie sich an der Fülle festlicher Pracht.

Im Nordflügel des Fürstlichen Residenzschlosses sowie in der Großen und Kleinen Dürnitz präsentiert sich das Kunsthandwerk in vielfältiger Weise. Bild: Ulli Hamm

Höhepunkte im adventlichen Programm

Für einen romantischen Advent sorgen unter anderem die Finkensteiner Alphornbläser, der Musikverein Heinrichsheim, der Posaunenchor aus Marienheim, sowie der Apostel- und Christuskirche, das Jugendorchester der Stadtkapelle, Jaghornbläsergruppen, die Flammentänzerinnen aus Rennertshofen sowie das Neuburger Traumtheater.

An den beiden Adventssamstagen um 18 Uhr wird es besonders spannend. Bitte die Taschenlampen mitbringen, wenn die „Schlossherrin“ für ihre kleinen und großen Gäste die Türen zu Bereichen des Residenzschlosses öffnet, die normalerweise nicht zugänglich sind. Zu den beliebten „Führungen hinter die Kulissen im Schloss“ kann man sich ab sofort unter 08431/644333 telefonisch anmelden.

Auch wenn der Nikolaus am 6. Dezember mit seinem Knecht Ruprecht besonders viele Termine hat: Natürlich macht er auf unserer Schlossweihnacht um 18 Uhr Station. Seid auf jeden Fall dabei, wenn Sankt Nikolaus mit seinem Gesellen gesundes und süßes Naschwerk verteilt.

Am 2. Adventssonntag, 8.12., lädt das offene Mitmachangebot für kleine und große Weihnachtsfreunde von 13 bis 16 Uhr ein zu „Gesponnenes Gold und gewickelte Kerzen - Adventstour im Schloss mit Weihnachtswerkstatt“.

Neben den Finkensteiner Alphornbläsern (im Bild), dem Musikverein Heinrichsheim und dem Posaunenchor aus Marienheim werden auch der Posaunenchor der Apostel- und Christuskirche, das Jugendorchester der Stadtkapelle, Jaghornbläsergruppen, die Flammentänzerinnen aus Rennertshofen sowie das Neuburger Traumtheater im Rahmen der Neuburger Schlossweihnacht auftreten. Bild: Xaver Habermeier

Ohne Voranmeldung sind Kinder mit einem betreuenden erwachsenen Angehörigen sehr herzlich willkommen. Die Kinder haben freien Eintritt - für das gemeinsame Basteln fällt ebenfalls kein Unkostenbeitrag an; Erwachsene bezahlen den regulären Eintrittspreis für das Schlossmuseum (5,50 Euro - ermäßigt 4,50 Euro). Daniela Schwarzmeier M. A. und Jessica Krause M. A. freuen sich auf die Besucher, die von 13 bis 16 Uhr jederzeit in die Adventstour einsteigen können.

ÖFFNUNGSZEITEN

Wir sehen uns auf der Neuburger Schlossweihnacht!

2. und 3. Adventswochenende (6.-8. und 13.-15. Dezember)

Freitags von 16 – 21 Uhr

Samstags von 15 – 21 Uhr

Sonntags von 13 – 20 Uhr