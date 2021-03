23.03.2021

Neuburger Schüler erfolgreich bei Jugend gründet

Plus Mit ihren Projekten wollen die Schüler des Neuburger Descartes-Gymnasiums Geräusche reduzieren und den Straßenverkehr sicherer machen. Mit ihren Projekten gehören sie zu den Besten in ganz Deutschland.

Von Michael Kienastl

Sie gehören zu den besten 32 Teams von insgesamt 665 aus ganz Deutschland: Fünf Schüler des Neuburger Descartes-Gymnasium sind bei dem Wettbewerb „Jugend gründet“ ganz vorne mit dabei. „Das Ziel ist es immer, sich eigene Gedanken zu machen und visionär etwas zu verbessern“, sagt Jugend gründet Projektleiterin Franziska Metzbaur. Alle Teams hatten bis 6. Januar die Möglichkeit, theoretisch ein Geschäftsmodell auszuarbeiten und ihre Pläne beim Wettbewerb einzureichen. Die besten Teams wurden dann zu Pitches eingeladen, wo sie einer Jury ihre Projekte präsentieren konnten.

Am Descartes-Gymnasium wurden die Schüler von Debora Helm betreut, die sich über die Kreativität und Ausdauer ihrer Schüler sehr freut: „Die wachsen momentan wirklich über sich hinaus“, sagt die Lehrerin für Wirtschaft und Recht. Der Wettbewerb ist dort Teil eines eigenen Wahlpflichtseminars.

Gemeinsam haben die Neuburger Schüler Geschäftsmodelle für Jugend gründet entwickelt

Es war eine persönliche Erfahrung, die Christofer Auer und Moritz Schultz zu ihrem Projekt „Lightpole“ inspiriert hat. „Ich war mit dem Auto auf dem Nachhauseweg und es hat so geregnet, dass der Scheinwerfer die Straße nicht mehr richtig ausgeleuchtet hat“, so der 18-jährige Christofer. Für Situationen wie diese wollten die beiden Schüler eine Lösung finden, die eine zusätzliche Sicherheit vor allem auf Überlandstraßen bietet. Also haben sie ein Geschäftsmodell für autarke, mit Solarplatten und Windkraft betriebene Leuchtpfosten entwickelt. Sie sollen in der Nacht Fahrzeugscheinwerfer erkennen und anschließend für zehn Sekunden per LED die Straße ausleuchten. Beide wollen das Projekt auch irgendwann in die Tat umsetzen und sind dadurch auf der Suche nach Investoren. „Vielleicht kann uns die Jury von Jugend gründet da jemanden vermitteln“, sagt Christofer.

Das Team von „Outdoor Active Noise Cancelling“: Tim Bogenreuther, Johannes Hörner und Marcel Posch vom Neuburger Descartes-Gymnasium. Bild: Bogenreuther

Tim Bogenreuther, Johannes Hörner und Marcel Posch haben die Inspiration für ihr Projekt aus den Active Noise Cancelling Kopfhörern, die aktiv alle Geräusche in der Umgebung unterdrücken. Sie haben den Plan für Module entwickelt, die an Straßenlaternen befestigt den Schall in der Umgebung löschen sollen. „Man bemerkt die ganzen Geräusche heutzutage oft nicht bewusst“, sagt Johannes. Die drei 18-jährigen Schüler haben die Vision, durch die Schallunterdrückung das Leben für Menschen in Wohn- und Bürogebäuden, Krankenhäusern, Schulen, Kitas, und anderen Orten gesunder und entspannter zu machen. Ihr Projekt heißt „Outdoor Active Noise Cancelling“, also aktive Geräuschunterdrückung für draußen. Die Platzierung sei eine „schöne Anerkennung“, aber um den theoretischen Plan zu realisieren, brauchen sie finanzielle Unterstützung und wollen zudem erst einmal ihr Abitur machen.

Nun geht es für die Teams in die Planspielphase. Die Besten werden dann im Juni beim Bundesfinale in Stuttgart zum Hauptsponsor Porsche eingeladen. Der Hauptpreis ist eine Reise ins amerikanische Silicon Valley - das "Mekka der Gründerszene".

Lesen Sie auch:

Themen folgen