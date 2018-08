vor 42 Min.

Neuburger Senioren feiern auf dem Volksfest

Rund 2500 Neuburger Senioren folgten der Einladung der Stadt und feierten auf der Jubiläumswiesn.

Von Xaver Habermeier

„Das Volksfest macht Spaß, ich komme nächstes Jahr wieder“, freute sich beim 45. Seniorennachmittag auf dem Neuburger Volksfest Robert Sellner. Der 98-Jährige war gestern Nachmittag der älteste Teilnehmer auf der 75. Jubiläumswiesn und mit seinem Wunsch nicht alleine. Den hatten rund 2500 ältere Bürgerinnen und Bürger. Den unterm Zeltdach tropisch aufgeheizten Temperaturen zum Trotz, feierten sie ausgelassen. Dazu sorgten die Stadtkapelle, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Conférencier Klaus Benz für ein Feuerwerk der guten Laune.

2500 Senioren auf dem Neuburger Volksfest

4500 Einwohner über dem 70. Lebensjahr wurden im Vorfeld zum Volksfest eingeladen. Gekommen waren heuer auf den Rummelplatz etwa so viele wie in den vergangenen Jahren. Aber die Anzahl der über 70-Jährigen steigt laut Stadtoberhaupt. „Unter Menschen zu kommen und einen schönen Nachmittag zu verbringen, ist ein gutes Mittel, um im Alter jung zu bleiben“, sagte Gmehling. Diesen Leitsatz gab er den Senioren für den Alltag mit auf den Weg. Davor wurde gestern gefeiert. Dabei ließen es sich die Besucher mit Freimarken für Essen und Getränke, gesponsert von der Stadt, gut gehen. Auch, wenn es im Vorfeld Beschwerden über die Regelung zu den Gutscheinen gab (siehe Artikel oben). Zu den Freigetränken der Stadt kamen noch zwölf Hektoliter Bier von der Neuburger Brauerei Julius und Gutscheine für den Vergnügungspark. „Eine großartige Geste“, sagte Gmehling mit Blick in die geselligen Runden. Den Rentnern bereitet es Freude, ehemalige Arbeitskollegen oder Bekannte zu treffen. Die Möglichkeit, mit dem Bus kostenlos in das Ostend zu kommen und wieder nach Hause zu fahren, nutzten viele aus allen Stadtteilen.

Renate Wicher, die Vorsitzende vom Seniorenbeirat, bedankte sich bei der Stadt für den Service. Sie nutzte gestern die Möglichkeit, um die Aktivitäten der Gruppe vorzustellen. Ihr Gremium eröffnete den Tanz zur Melodie „Schneewalzer“. Statt einer Abkühlung, heizte das Tanzen noch mehr ein. „Sportlich“, so definierte Wicher die Tanzrunden. Daneben strahlte der Marktreferent Manfred Enzersberger mit Blick in den voll besetzten Biergarten und das bis zur Hälfte volle Bierzelt, auch wenn er es gerne etwas kühler gehabt hätte. „Es ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass eine Stadt seine Senioren auf das Volksfest einlädt, Neuburg zählt mittlerweile zu den Ausnahmen“.

Für Geburtstagskinder hatte OB Gmehling Geschenke dabei und für die ältesten Teilnehmer gab es den Volksfestkrug und Erinnerungsgeschenke. Heuer war es die 45. Auflage des bunten Nachmittags für ältere Leute. Die konstanten Besucherzahlen signalisieren den Organisatoren so weiterzumachen. „Der Seniorennachmittag ist das Herzstück unseres Volksfestes und ich wünsche mir, sie alle im nächsten Jahr wieder zu sehen“, verabschiedete Gmehling seine Gäste.