07:00 Uhr

Neuburger Seniorenbeirat: Eva Lanig übergibt an Ralph Bartoschek

Plus Die erste Sitzung des Neuburger Seniorenbeirates seit einem halben Jahr war gleich eine besondere. Was sich zuletzt getan hat und was sich trotz Corona-Zeiten tun wird.

Von Manfred Rinke

Bestens ausgenutzt – und damit die Hygienemaßnahmen vorbildlich eingehalten – haben die Mitglieder des Seniorenbeirates den Platz im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Es war die erste öffentlichen Sitzung seit Anfang März – und eine besondere zudem. Denn Eva Lanig wurde als Sozialreferentin verabschiedet und gleichzeitig Ralph Bartoschek als ihr Nachfolger begrüßt.

Eva Lanig war seit 2008 die Sozialreferentin im Stadtrat. Neben der Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen des Seniorenbeirates blickt sie auf wertvolle Begegnungen bei runden Geburtstagen, Hochzeitsjubiläen und Seniorennachmittagen – auch dem auf dem Volksfest – zurück. Nachdem sie sich aus dem kommunalpolitischen Leben als Stadträtin der CSU zurückgezogen hat, geht auch ihr Amt als Sozialreferentin in andere Hände über. Für sie übernimmt nun SPD-Stadtrat Ralph Bartoschek die Rolle. Der 57-jährige Diplom-Sozialpädagoge freut sich auf die Aufgabe, für die er aus beruflicher Sicht geradezu prädestiniert ist.

Die Vorsitzende des Neuburger Seniorenbeirats Renate Wicher dankte Eva Lanig für ihren Einsatz für die Senioren

Seniorenbeiratsvorsitzende Renate Wicher bedankte sich bei Eva Lanig für ihren engagierten Einsatz für die Senioren. Sie habe als Bindeglied die Belange und Wünsche der Senioren nicht nur in den Stadtrat getragen. Sie habe zudem dafür gesorgt, dass auch gehandelt werde und bei Oberbürgermeister Bernhard Gmehling stets ein gutes Wort für die Senioren eingelegt. Nachdem sie Eva Lanig als Dankeschön einen wunderbaren Blumenstrauß überreicht hatte, erklärte sie ihrem Nachfolger Ralph Bartoschek erst einmal, dass man sich in diesem Kreis mit Vornamen und einem vertrauten „Du“ anspreche – was dieser „selbstverständlich gerne“ annahm.

Nachdem er sich kurz vorgestellt hatte, berichtete er sogleich von einem mit Bettina Häring gestellten Antrag an den Stadtrat. Sie wünschen sich, dass die Senioren angesichts des ausgefallenen Nachmittags auf dem Volksfest eine Entschädigung in Form eines Gastro- oder eines n¤uro-Gutscheins erhalten sollten. Denn gerade die älteren Menschen hätten, was die sozialen Kontakte angehe, während der Corona-Zeiten besonders zu leiden.

Alle öffentlichen Veranstaltungen des Seniorenbeirates in Neuburg sind bis Jahresende abgesagt - fast alle

Renate Wicher erinnerte im Anschluss kurz an die beiden Sondersitzungen des Beirates, bei denen letztlich entschieden wurde, alle öffentlichen Veranstaltungen des Beirates bis Ende des Jahres abzusagen. Ausnahmen sind ein Kinobesuch – bei dem natürlich alle Hygienevorschriften eingehalten werden - und eine Wanderung am 22. September.

Mit Blick auf die Volksmusikabende, die hoffentlich irgendwann wieder stattfinden können, wies Sebastian Graf darauf hin, dass man nach dem Tod von Josef Götzenberger auf der Suche nach einem Musiker sei, der die Sänger einmal im Monat für eineinhalb Stunden ehrenamtlich begleiten würde.

Themen folgen