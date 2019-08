18:30 Uhr

Neuburger Sommerakademie: Fotos aus 25 Jahren

Mit einer Ausstellung feiert der Förderverein der Sommerakademie in Neuburg sein 25-jähriges Bestehen. Es gibt noch eine letzte Chance, sie zu sehen.

Von Elke Böcker

Mit einer kleinen, feinen Fotoausstellung im Eingangsbereich des Marstalls feiert der „Verein zur Förderung der Neuburger Sommerakademie e.V.“ sein 25-jähriges Bestehen. Die bedauerlicherweise nur bis inklusive Samstag, also zum Abschlusstag der diesjährigen Sommerakademie gezeigte Ausstellung verdeutlicht die Leidenschaft des sehr aktiven Fördervereins: Man wolle die Hinwendung zur Kunst fördern.

So sind denn neben den jeweiligen Programmen viele, liebevoll ausgewählte und gekonnt zusammengestellte Fotos aus den vergangenen 25 Jahren Akademie zu sehen. Rudolf Ruhstorfer hat sich diese Mühe gemacht – zur Freude der Gäste.

Bernhard Gmehling bedankt sich für das Engagement des Fördervereins der Sommerakademie

Vorstandsvorsitzender Andrejs Laukmanis berichtete anlässlich der Ausstellungseröffnung von der Akademie-Gründungsinitiative der Wirtschaftsjunioren im Jahr 1978. Wenige Jahre später übernahm die Stadt Neuburg die Organisation, die bis heute mit sehr viel Arbeitszeit und auch finanziellem Aufwand dieses Erfolgsmodell begleitet.

Zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung zum 25-jährigen Bestehen des Fördervereins der Sommerakademie gab es im Marstallfoyer ein kleines Konzert.

Doch ohne das Engagement der Ehrenamtlichen wäre die Sommerakademie nicht das, was sie ist. Der Verein begleitet mit Paten die Dozenten, unterstützt die Mittagsbetreuung der Kinderakademie, erweitert die umfangreiche Akademie-Bibliothek, schafft Werkzeuge, Instrumente und vieles mehr an. So hatte denn auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling allen Grund sich zu bedanken, was er sichtlich gerne tat. Der Förderverein unterstütze die Sommerakademie rein ehrenamtlich mit der Zeit und auch dem Geld seiner Mitglieder.

Stadtkultur Neuburg wagt Blick über den Tellerrand

Wie geschätzt die aktiven Vereinsmitglieder, wie etwa Renate Koettgen (stellvertretende Vorsitzende), Inge Schneider – von Anfang an dabei – und Heinz Richter sind, betonte Dozent und Maler David Flynn, der die gute Vernetzung und Unterstützung lobte. So darf man sich schon auf die 42. Sommerakademie freuen – schließlich verleihen diese zwei Wochen der Stadt einen ganz besonderen Reiz und tragen maßgeblich zu einer Stadtkultur bei, die auch den Blick über den Tellerrand wagt.

Weitere Informationen zum Förderverein gibt es im Internet unter www.foerderverein-sommerakademie-neuburg.de.