Neuburger Stadtrat: Erneut ein Livestream und Corona-Tests

Im Internet wird die Neuburger Stadtratssitzung wieder per Livestream übertragen.

Die Sitzung des Neuburger Stadtrates am Dienstag ist erneut im Livestream zu sehen. Für die Politiker gibt es nun probeweise Corona-Schnelltests.

In seiner Sitzung vom 26. Januar hat das Neuburger Stadtratsgremium mehrheitlich beschlossen, die kommenden drei Ratssitzungen probeweise im Internet zu übertragen. Den ersten Livestream konnte man per Bild und Ton bei der Sitzung im Februar verfolgen. Die nächste Übertragung aus dem Kolpinghaus beginnt am heutigen Dienstag, 16. März, um 17 Uhr auf www.neuburg-donau.de/livestream.

Neuburger Stadtrat: Sitzung ist erneut im Livestream zu sehen

Bei der Premiere hatten sich im Laufe der Sitzung insgesamt 452 Nutzer zugeschaltet. Viele davon nur wenige Minuten, es waren aber auch eine ganze Reihe längerer Zuschaltungen zu registrieren, teilt die Stadt mit. Zeitgleich waren demnach im Schnitt 207 Nutzer online dabei.

Gezeigt werden neben den sprechenden Personen auch die zum jeweiligen Tagesordnungspunkt gehörenden Präsentationen, die im Saal auf einer Leinwand zu sehen sind. Stadtratsmitglieder als auch Verwaltungsmitarbeiter mussten im Vorfeld erklären, ob sie mit einer Übertragung ihrer Person in Bild und Ton einverstanden sind. Je nach getroffener Entscheidung wird das Signal ausgesendet. Da sowohl Mitglieder der Stadtverwaltung als auch drei Stadträte nicht mit der Übertragung einverstanden waren, wurde im Rahmen der ersten Übertragung deutlich, dass man als Livestream- Zuschauer der Sitzung teilweise nur schwer folgen kann – immer wieder wurden statt der Wortbeiträge lediglich Sitzungsunterlagen eingeblendet (lesen Sie hier mehr dazu).

Die Nutzung des Angebots mit einem Kostenaufwand von rund 1500 Euro pro Sitzung wird nach der Probephase ausgewertet. Das Ergebnis dient als Entscheidungsgrundlage für das künftige Verfahren.

Corona-Schnelltest für Mitglieder des Neuburger Stadtrates

Neben dem Livestream ist an der heutigen Stadtrat-Sitzung auch etwas anderes besonders. Die Gremiumsmitglieder können sich im Vorfeld der Sitzung einem freiwilligen Corona-Schnelltest unterziehen. Diese Maßnahme geht zurück auf einen Antrag der CSU-Fraktion, die mit den Tests die Ansteckungsgefahr im Gremium senken möchte. Wie Andrea Müssig, Leiterin des Hauptamtes der Stadt Neuburg, mitteilt, ist dafür medizinisches Personal im Einsatz. Die Tests werden nichtöffentlich und zunächst probeweise durchgeführt. (nr, ands)

