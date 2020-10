vor 21 Min.

Neuburger Städtepartnerschaft erlebt Zäsur

Plus Nach der Totalabsage heuer stehen auch die Treffen 2021 infrage. Viele Neuinfektionen gibt es in Tschechien und Südfrankreich, aber das Jubiläum mit Jesenik soll gefeiert werden.

Von Winfried Rein

Die Stadt Neuburg muss sparen, auch bei ihren internationalen Partnerschaften. Den Haushaltsansatz 2021 von rund 95.000 Euro kürzte jetzt der Partnerschaftsausschuss um zehn Prozent. Von den heuer eingeplanten 104.000 Euro sind nicht einmal 10.000 Euro ausgegeben worden.

Im Corona-Jahr 2020 sind bis auf den französischen Abend im Arco alle internationalen Begegnungen abgesagt worden. „Wir versuchen nun, im kommenden Jahr einiges nachzuholen“, kündigt Christiane Dusse, Leiterin des Tourismusamtes, an. Doch angesichts steigender Infektionszahlen legten die Stadtvertreter noch keinen Termin fest.

Neuburg sagte fast alle internationalen Begegnungen ab

In der südfranzösischen Partnerstadt Sète werde „die Lage immer komplizierter“, schreibt Maryse Ostalrich, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Asan. Das Departement Herault befinde sich wegen hoher Infektionszahlen in der „roten Alarmzone“. Restaurants und Bars müssen vorzeitig schließen, Maskenpflicht gilt überall. Der Verein Asan sei sich nicht sicher, ob die im November geplante Mitgliederversammlung stattfinden kann.

Frankreich meldet innerhalb der letzten zwei Wochen 120 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und liegt damit in einem sehr kritischen Bereich. Allein an einem Tag hatte es 18.746 Neuinfektionen gegeben. Viele jüngere Menschen unter 30 werden positiv getestet. Den harten landesweiten Lockdown wie im Frühjahr hat Staatspräsident Macron aber noch nicht angeordnet.

Neuburg sendet einen Kranz und eine Videobotschaft

Der Volkstrauertag mit Totengedenken auf dem Friedhof in Sète findet diesmal nur mit den Präsidenten der Veteranenvereine statt. Die Neuburger haben die Teilnahme abgesagt. „Wir werden einen Kranz und eine Videobotschaft senden“, sagt Dusse. Ein ständiger Begleiter dieser Zeremonie war Herrmann Hauck aus Bergheim, der im September gestorben ist.

Wenn das Schloßfest 2021 stattfindet, lädt die Stadt auf jeden Fall wieder ihre internationalen Gäste ein. Einen Gegenbesuch könnte es im August zum Saint-Louis-Fest in Sète geben. Heuer ist es zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ersatzlos ausgefallen. Auch das fête de la bière, das Bierfest in Sète, soll es vor dem Théâtre Molière wieder am Mittelmeer geben.

Auch der Newcastle summit ist abgesagt

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling findet auch, „dass die 20-jährige Partnerschaft mit Jeseník unbedingt gefeiert gehört.“ Nachdem aber der Kreis Olmütz in Tschechien im Vergleich mit Bayern derzeit ein Mehrfaches an Covid-19-Infektionen aufweist, könnte aus dem Jubiläumsfest wieder nichts werden. In der zweiten Welle der Pandemie lässt Staatspräsident Andrej Babi ab dem heutigen Mittwoch alle Schulen schließen und die Schüler in den Fernunterricht schicken. Restaurants, Kneipen und Bars müssen bis Anfang November zumachen. Auch die „Neuburgs aus aller Welt“ legen eine Pause ein. Den Newcastle summit, ein Treffen der verbündeten Städte, hat Neuchâtel in der Schweiz heuer abgesagt. Eine Neuansetzung ist frühestens 2022 geplant.

