03.04.2020

Neuburger Tafel hat wieder geöffnet

Während der Corona-Krise helfen Schüler, Studenten und Kurzarbeiter jetzt bei der Essensausgabe

Seit Mittwoch hat die Neuburger Tafel wieder ihren Betrieb aufgenommen. Zahlreiche Schüler, Studenten und Kurzarbeiter haben sich dort freiwillig gemeldet, um den sonst älteren Helfern die Möglichkeit zu geben, in Zeiten der Corona-Krise zu Hause zu bleiben. Verbunden mit besonderen Schutzvorkehrungen, wie der Lebensmittelausgabe in den Eingangstüren, der Verteilung von Mundschutz an alle Kunden sowie der strikten Einhaltung der Abstandsregeln, konnte somit ein risikoarmer Betrieb gewährleistet werden.

Mithilfe von Spenden konnte die Tafel einen ausreichenden Bestand an haltbaren Lebensmitteln bereitstellen. So hatte die Stadt Neuburg 3000 Euro für den Kauf von Einkaufsgutscheinen und das Hilfswerk des Lions-Clubs Neuburg 2000 Euro zur Verfügung gestellt. (nr)