16:05 Uhr

Neuburger Tierheim: Hochsaison in den Ferien

Ordentlich was los ist derzeit in den Tierheimen. Im besten Fall werden die Vierbeiner dort nur gepflegt, solange die Halter im Urlaub sind.

Das Neuburger Tierheim ist während der Urlaubszeit ausgelastet. Leiter Gerhard Schmidt nennt Gefahren der Privatpflege und beobachtet eine positive Entwicklung.

Von Fabian Kluge

Die Deutschen mögen ihre Haustiere. Vor allem Katzen und Hunde stehen hoch im Kurs. Immerhin rund 34 Millionen Haustiere gibt es in der Bundesrepublik. Doch wenn Herrchen und Frauchen in den Sommermonaten ihre Koffer packen, um in Urlaub zu gehen, müssen die Tiere meist auch ihr Zuhause verlassen. Denn: Nicht in jedem Hotel sind Vierbeiner gerne gesehen. Und nicht jeder Halter ist bereit, den Urlaub dem tierischen Mitbewohner anzupassen. Im besten Fall geht es deshalb zur Pflege ins Tierheim oder in eine Pension. Im schlimmsten Fall wird er an der nächsten Raststätte ausgesetzt.

Immerhin geht die Zahl solcher Fälle in den vergangenen Jahren in der Region stetig zurück, sagt der Neuburger Tierheimleiter Gerhard Schmidt. „Wohl weil die Leute einerseits wissen, dass es eine Straftat ist, ein Tier auszusetzen. Andererseits, weil es Pflegeangebote gibt.“ Eine Sache habe sich jedoch nicht verändert: Ferienzeit bleibt Hochsaison für die Tierheime – so auch für das von Schmidt. Es sei derzeit gut ausgelastet, sagt der Chef.

Neuburger Tierheim schon Monate vor den Ferien ausgebucht

Er kennt die Problematik während der Urlaubszeit. Einige Haustierhalter versuchen, sich die Pflegekosten zu sparen und ihre Tiere bei Privatpersonen unterzubringen – nicht ohne Risiko. „Wenn die dann kurzfristig absagen, kommen die Leute zu uns. Das funktioniert allerdings selten, denn wir sind schon Monate vor der Ferienzeit ausgebucht.“

Außerdem, betont Schmidt, sei ein solcher Umzug in eine fremde Umgebung mit viel Stress bei den Tieren verbunden. „Es kommt häufiger vor, dass Tiere dann aus der Privatpflege abhauen, weil sie nach Hause wollen.“ Deshalb funktioniere eine Kurzzeitpflege nur, wenn sich das Tier dort bereits auskennt und die Pfleger Erfahrung mit den Vierbeinern haben.

Neuburger Tierheim: Derzeit rund 70 Hunde und 70 Katzen

Das Neuburger Tierheim bietet zwischen 15 und 20 Pflegetieren Platz. Schmidt stellt aber auch klar: „Priorität genießen bei uns aber ganz klar Fundtiere und Notfallübereignungen. Dafür müssen wir auch immer ein oder zwei Bereiche freihalten.“ Neben den Pflegetieren befinden sich derzeit rund 70 Hunde und ebenso viele Katzen im Tierheim. Vor zwei Wochen habe das Tierheim viele Katzen aus Rennertshofen aufnehmen müssen. Exotische Tiere – abgesehen von einer Kornnatter – halten sich derzeit nicht im Tierheim auf.

Sollte man einen Pflegeplatz im Neuburger Tierheim ergattert haben, liegt der Preis für das Umsorgen eines Dackels beispielsweise bei 14 Euro pro Tag für Mitglieder des Tierschutzvereins. Nichtmitglieder müssen ein paar Euro mehr bezahlen. „Die Preise sind günstig“, betont Schmidt, dessen Tierheim sich über die Pflege zu einem Teil finanziert.

Dass in den Sommerferien stets Hochbetrieb herrscht, habe sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. „Es wird immer ein bisschen mehr, aber es hängt auch vom Wetter ab, ob die Leute noch kurzfristig in Urlaub gehen oder nicht.“

Themen Folgen