00:31 Uhr

Neuburger Tourismus geht neue Vermarktungswege

Beim Treffen von Tourismus-Experten und ansässigen Vermietern in Neuburg wurde ein Online-Buchungssystem vorgestellt. Was man sich davon verspricht

Auf Initiative des Sachgebiets Tourismus, in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, trafen sich Tourismus-Experten und ansässige Vermieter im Neuburger Rathaus. Dabei wurde ein neues Online-Buchungssystem für Übernachtungen vorgestellt, das die Angebote der heimischen Beherbergungsbetriebe auch auf den regionalen Tourismus-Homepages transparenter und modern darstellt.

Mit der Online-Buchungs-Service GmbH, einer Tochtergesellschaft des Tourismusverbandes Ostbayern, konnte für das Projekt ein kompetenter Kooperationspartner gewonnen werden. Voraussichtlich arbeitet die Neuburger Tourist-Info ab dem Jahreswechsel mit dem neuen Online-Buchungssystem, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir möchten diesen zusätzlichen Service anbieten, um unsere vielfältigen Übernachtungsstätten zu unterstützen und dem Wunsch der Gäste nach einer Online-Buchungsmöglichkeit nachzukommen“, betont Sachgebietsleiterin Christiane Dusse und ergänzt: „Nicht zuletzt können wir mit dem neuen Tool auch unsere Zimmervermittlung professioneller und effektiver gestalten.“

Gute Erfahrungen hat mit dem System bereits der überregional anerkannte Tourismusverband Naturpark Altmühltal gemacht. Dort ist das Buchungsportal aus Regensburg bereits seit einigen Jahren im Einsatz. Jetzt gilt es in einem nächsten Schritt, die Neuburger Beherbergungsstätten aller Größenordnungen vom System zu überzeugen. Bereits kurz nach der Veranstaltung haben sich eine ganze Reihe Hotels und Pensionen per Vertragsabschluss angeschlossen. Jetzt gilt es, weitere Vermieter zu überzeugen, damit am Ende möglichst alle an Bord sind. Grundsätzlich sind alle Betriebe angesprochen, denn auch diejenigen, die bereits online buchbar sind, können sich gewinnbringend integrieren.

Mit dem neuen Online-Buchungssystem geht Neuburg einen wichtigen Schritt zu digitaler touristischer Vermarktung. (nr)

