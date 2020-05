vor 4 Min.

Neuburger Tourist-Info öffnet

Bürgertelefon unter 55-600 bleibt bestehen

Sie ist beliebte Anlaufstelle am Eingang zur Oberen Stadt und in jeder Hinsicht auf Kontakt ausgerichtet. Genau das wurde der städtischen Tourist-Info Mitte März zum Verhängnis. Von einem Tag auf den anderen musste die Info am Ottheinrichplatz schließen. Nach neun Wochen Zwangspause öffnet das Haus am heutigen Montag, 25. Mai, mit bewährtem Angebot für Gäste und Einheimische. Das teilt die Stadt Neuburg nun in einem offiziellen Schreiben mit.

Langweilig sei es der Belegschaft während der Schließzeit keinesfalls geworden – heißt es darin –, galt es doch aufzuarbeiten und vorauszuplanen. Und dann sei da ja noch die Spezialaufgabe von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gewesen. Er hatte veranlasst, ein Bürgertelefon einzurichten, um den vermehrten Anfragen bei der Stadtverwaltung rund um die Krisensituation gerecht zu werden. Am 19. März nahm die Serviceeinheit bereits den Dienst auf. Das Angebot sei nicht nur eine gute Idee gewesen, sondern tatsächlich ein wertvolles Serviceangebot, schreibt die Stadt weiter. So wurden insgesamt mehr als 700 Anrufe entgegengenommen und in sehr vielen Fällen konnte auch effektiv geholfen werden. Aufgrund der guten Resonanz bleibt das Bürgertelefon bis auf weiteres unter Telefon 08431/55-600 erreichbar.

Unter der Leitung von Christiane Dusse hat sich das Team der Tourist-Info akribisch auf die Wiedereröffnung vorbereitet. Zunächst galt es, die Abstands- und Hygieneauflagen zu erfüllen, was in dem großen, offenen Haus kein allzu großes Problem darstellt. Im zweiten Schritt beschäftigten sich die Tourismusfachleute dann mit Angeboten für den Heimaturlaub 2020.

Große Urlaubsreisen werden heuer vielfach nicht möglich sein und so stehen die regionalen Möglichkeiten hoch im Kurs. Naturerlebnisse in Neuburg und Umland sowie heimische Rad- und Wanderkarten sprechen sowohl Gäste als auch Neuburger an. Dazu hat das Team wertvolle Tipps zur Freizeitgestaltung parat und nicht zuletzt ist auch der Wohnmobilstellplatz an der Donau wieder geöffnet. Schließlich gebe es auch den Souvenir-Verkauf mit zahlreichen Neuburg-Erinnerungen, so die Stadtverwaltung in ihrem Schreiben. (nr)

Die Tourist-Info hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Bürgertelefon ist zur gleichen Uhrzeit von Montag bis Freitag erreichbar.