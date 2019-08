vor 38 Min.

Neuburger Volksfest: Soldaten schlagen Schützen

Am Donnerstag fand der Soldatenabend im Bierzelt statt. Dass das Geschwader am Ende triumphierte, war zweitrangig. Denn der Wettkampf war eine Riesengaudi.

Von Manfred Dittenhofer

Nach drei Jahren Abstinenz fand auf dem Neuburger Volksfest wieder der Soldatenabend statt. Und mit ihm der Wettstreit zwischen Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 und den Gauschützen Neuburg-Pöttmes. Der Dreikampf, bestehend aus Maßkrugstemmen, Bullriding und Baumstammsägen, sorgte für Stimmung im Bierzelt.

Es schaut einfacher aus, als es ist. Einen vollen Maßkrug mit ausgestreckter Hand hat es in sich – vor allem, wenn er mit Wasser gefüllt ist. Denn dann kann sich der Sportler nicht auf den Genuss nach der Anstrengung freuen. Drei Runden wurden ausgefochten, stets beginnend mit dem Maßkrug am ausgestreckten Arm. Aber gerade diese Disziplin wurde von den Schiedsrichtern bei jedem Durchgang modifiziert. Das erste Maßkrugstemmen entschied Lukas Hodalski vom Stab der Technischen Gruppe um Haaresbreite für sich. Gegner Thomas Würfel von den Gauschützen hatte nur eine knappe Sekunde vorher die Kraft im rechten Arm verlassen. Gleich anschließend beim Bullriding allerdings konnte sich Steffi Schiele drei Sekunden länger auf dem Bullen halten als ihr Counterpart vom Geschwader, Niclas Kroll. Und schon stand es 1:1. Neu im Programm wurde das Baumstammsägen aufgenommen. Und da hatte das Team des Geschwaders gegen die Waldprofis der Schützen keine Chance. Obwohl sich Müller mehr ausgerechnet hatte: „Ich war schließlich schon einmal Laubsägemeister“, witzelte der Spieß der Nachschub- und Transportstaffel nach dem Wettkampf. Die erste Runde ging mit 2:1 an die Schützen.

Volksfestdreikampf in Neuburg: Bierkrugstemmen war eine Disziplin

In der zweiten Runde durften die Maßkrug-Gladiatoren nach vorgegebenen Zeitabschnitten immer wieder aus dem Glas trinken. Damit wurde der Inhalt im Verlauf des Wettkampfes immer weniger, was die Rekordzeit des Siegers von 5:14 Minuten erklärt. Wieder stemmte die Bundeswehr länger. Claas Oldendorf stand wie eine deutsche Eiche. Beim anschließenden Bullriding kam nun ein Altbekannter zum Einsatz. Norbert Biehler, ehemals Pilot im Geschwader und nun Ausbilder im Simulator, stieg bereits zum sechsten Mal auf den Bullen. Er hatte das mechanische Rindvieh in vergangenen Jahren auch schon bis zur letzten Stufe ausgeritten. Allerdings stapelte er vorher tief: „Das ist ein neuer Bulle – da muss ich erst mal schauen, wie ich mit dieser blöden Kuh zurechtkomme.“ Biehler schaffte Stufe fünf und 143 Sekunden. Sein Gegner lag nach 73 Sekunden auf der Matte – Punkt für das Geschwader. Keine Chance hatten die Soldaten beim Sägen. Die Schützen scheinen, wenn sie nicht anlegen, mit Holz zu trainieren. Nach Runde zwei stand es somit 3:3.

Der Soldatenabend gehört nach einigen Jahren Pause wieder zum Neuburger Volksfest. Und damit auch das Reiten auf dem elektrischen Bullen im Rahmen eines Dreikampfs. Video: Manfred Dittenhofer

Die dritte Runde mit dem Maßkrug wurde ganz anders als zuvor ausgefochten. Denn die beiden Wettstreiter durften innerhalb von zehn Sekunden so viel wie möglich aus dem Krug trinken und ihn so leichter machen. Florian Schrötter zog die Maß innerhalb der vorgegebenen Zeit komplett weg und hatte damit nur noch einen leeren Krug zu halten. Sein Gegner war kein geringerer als der erste Gauschützenmeister. Alois Helfer hatte alles versucht, seine Maß aber nur zu zwei Drittel leer bekommen. Er kämpfte wacker, musste sich nach 5:03 Minuten aber geschlagen geben. Wer nun glaubt, Schrötter ist ein geübter Trinker, der irrt. „Ich habe im vergangenen Jahr vielleicht drei Halbe Bier getrunken. Ich trinke so gut wie keinen Alkohol, da ich sehr viel Sport treibe.“ Aber bei der Maß dachte er halt, weg damit, dann wird’s leichter. Beim letzten Bullenreiten kam ein weiterer Profi des Geschwaders zum Einsatz. Bertl Eibisch kennt das Volksfest eigentlich nur vom Rücken des mechanischen Rindviehs aus. 154 Sekunden auf Stufe fünf hielt er durch, was den Sieg bedeutete. Und beim letzten Sägewettbewerb konnte die Bundeswehr endlich die Siegesserie der Schützen durchbrechen, sodass das Endergebnis mit 6:3 Punkten für das Geschwader feststand.

Volksfestdreikampf in Neuburg: Alle waren Sieger

Sieger waren an diesem Volksfestabend aber alle. Die Schützen hatten sich königlich amüsiert und den Wettstreit genauso wie die Soldaten genossen. Michaela Kemper, Geschäftsführerin der Lanzl Gastronomie, freute sich über einen gelungenen Volksfestabend. Im vergangenen Jahr hatte die Lanzl GmbH den Festzeltbetrieb nach mehreren Jahren Pause wieder übernommen. „Letztes Jahr war es für die Organisation des Abends leider zu knapp. Aber wir wollten den Soldatenabend unbedingt fortführen. Und der Erfolg gibt uns recht.“

Da Urgestein-Moderator Klaus Benz nicht mehr moderierte, mussten seinen Platz gleich zwei Moderatoren übernehmen: Peter Kiowski für die Gauschützen war früher selbst Angehöriger des Geschwaders. Er harmonierte glänzend mit seinem Kollegen Andreas Pechinger vom Geschwader. Die Schiedsrichter Wolfgang Lang (Schützengau) sowie Felix Sigl und Adrian Witas (beide Geschwader) hatten nicht viel Arbeit, denn es ging fair und kameradschaftlich zu im Bierzelt.

