vor 59 Min.

Neuburger Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Riesige Weihnachtsfiguren, beleuchtete Zuckerstangen, die aus dem Boden ragen, und ganz viel Bling-Bling: So präsentiert sich der amerikanische Weihnachtsmarkt am Bootshaus.

Während die meisten Buden vor dem 24. Dezember schließen, hat das Winterwunderland am Bootshaus auch nach den Feiertagen geöffnet. Das sind die Gründe.

Von Fabian Kluge

Über drei Weihnachtsmärkte konnten sich die Neuburger in diesem Jahr freuen. Mit den Feiertagen schließen die Stände eigentlich – eigentlich. Denn der amerikanische Markt am Bootshaus, der in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt in der Großen Kreisstadt stattgefunden hat, geht in die Verlängerung. Das jedenfalls planen die Gashi-Brüder Bajram und Leotrim, die das Winterwunderland veranstalten.

„Das stimmt, wir werden um den Freitag und Samstag, 28. und 29. Dezember, verlängern“, erklärt Bajram Gashi. Vor allem in den ersten beiden Wochen habe das schlechte Wetter dem Markt einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wenn alle Tage so gewesen wären wie das vergangene Wochenende, als es sogar geschneit hat, wäre es perfekt gewesen“, sagt der Veranstalter. Noch hätten die beiden den aufwendig gestalteten Markt nicht jedem Interessierten zeigen können.

Besondere Angebote zur Verlängerung

Deshalb haben sie sich für die zweitägige Verlängerung noch ein paar besondere Angebote einfallen lassen: „Am Freitag werden ab 20 Uhr mehrere DJs – nämlich die Visionäre aus Neuburg – elektronische Musik auflegen. Am Samstag gibt es eine große Schneemaßparty, die gut zum Weihnachtsmarkt passt.“

Für die Besucher haben sich die Gashi-Brüder zudem ein kleines Dankeschön einfallen lassen: „An beiden Tagen bekommen die Gäste von 17 bis 20 Uhr das zweite Getränk gratis von uns“, sagt Bajram Gashi. Alles in allem seien die beiden Brüder aber zufrieden. Schließlich galt es im November, innerhalb von zwei Wochen ein amerikanisches Winterwunderland aus dem Boden zu stampfen. „Natürlich waren nicht alle zufrieden, einige haben geschimpft, warum es nur Essen und Trinken gibt, aber zum Beispiel keine Weihnachtskunst. Im nächsten Jahr werden wir viel besser vorbereitet sein“, verspricht er.

Die Stadt hat nichts dagegen

Passend zum spontanen Weihnachtsmarkt folgt nun also die spontane Verlängerung. Alle Standbetreiber machen dabei allerdings nicht mit, räumt Bajram Gashi ein: „Ein paar werden da sein, aber natürlich haben manche Standbetreiber schon andere Termine und können deswegen nicht verlängern.“

Nun hoffen die Gashi-Brüder auf gutes Wetter: „An einem guten Samstag waren geschätzt 6000 Besucher da. Es haben zwar nicht alle etwas gegessen oder getrunken, aber wir hatten sogar Gäste aus Nürnberg oder Augsburg, die extra wegen des Marktes nach Neuburg gekommen sind.“ Die Stadt haben die beiden schon kontaktiert.

Die hat grundsätzlich nichts dagegen, wenn der Markt noch ein paar Tage länger offen hat, erklärt Pressesprecher Bernhard Mahler: „Die Veranstalter müssen einen schriftlichen Antrag stellen, der ist noch nicht da. Aber es gelten die gleichen Regelungen wie zuvor. Werden die eingehalten, steht einer Verlängerung im Grunde nichts im Weg.“

Ruderclub stimmt einer Verlängerung zu

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat ebenfalls eine Meinung zu einem möglichen Nachschlag: „Ein Weihnachtsmarkt endet normalerweise am 24. Dezember. Aber dieser findet auf Privatgrund statt, von daher bin ich leidenschaftslos.“ Eine Verlängerung der anderen Märkte, vor allem dem städtischen am Schrannenplatz, hält der Rathauschef nicht für möglich: „In dem am Schrannenplatz steckt viel Arbeit. Es ist mittlerweile schwierig, Beschicker für vier Wochen zu finden. Die sind alle heilfroh, wenn sie am 23. Dezember fertig sind.“ Ohnehin sei Gmehling glücklich, dass der Weihnachtsmarkt zustande kommt.

Das Gelände, das sich Ende November in ein amerikanisches Winterwunderland verwandelt hat, gehört dem Neuburger Ruderclub. Vorsitzender Gerhard Rohleder hat ebenfalls nichts gegen eine Verlängerung: „Die Gashi-Brüder haben angefragt. Wenn sie möchten, können sie noch einige Tage länger öffnen.“ Wer also nach den Feiertagen noch nicht genug von Weihnachten und Essen hat, der kann noch bis zum Jahreswechsel das Fest der Liebe feiern.

