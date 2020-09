vor 32 Min.

Neuburger Winzer zufrieden mit Ernte

Plus Neuburger Winzer Josef Tremml ist mit der Ernte in diesem Jahr zufrieden. Dank der Unterstützung dreier Helfer, kann Tremml seine Trauben auch in Zukunft in Neuburg anbauen.

Von Manfred Dittenhofer

Am Sonntagmorgen war es wieder so weit. Neuburgs Winzer Josef Tremml erntete die Weintrauben auf seinen beiden Weinbergen im Eulatal und am Schützenheim in Laisacker. Zwischen 600 und 700 Liter Wein werden die Trauben ergeben, schätzt Tremml. Es war kein einfaches Jahr für seine Rebstöcke. Bereits der April sei zu trocken gewesen. Und dazu fehle inzwischen auch die Grundfeuchte aus dem Winter. Zu wenig Wasser bedeutet kleinere Trauben. Die Qualität aber ist gut. Und Josef Tremml konnte dieses Jahr auf die Unterstützung dreier junger Helfer zählen, auf die er große Hoffnung setzt.

Denn Neuburgs einziger Winzer dachte bereits ans Verkaufen. Er stand kurz davor, den Weinberg am Schützenheim in Laisacker abzugeben, da ihm die Arbeit alleine über den Kopf wächst. Außerdem verlässt ihn sein treuester Helfer, der seit 2007 an seiner Seite war, nach dieser Saison. Jürgen Schruhl erlernte bei Josef Tremml das Winzerhandwerk und besuchte in Würzburg die Schule für Nebenerwerbswinzer. Nun geht er in Rente und hat sich in Ungarn einen eigenen Weinberg gekauft.

Neuburger Winzer bekommt Unterstützung

Dann aber sprachen Tremml im vergangenen Jahr drei Neuburger an, die sich gerne mit der Winzerei beschäftigen möchten. Dominik Hücherig, Christoph Bolsinger und Martin Pachter haben den Winzer auf der Weinbörse kennengelernt und wollen nicht nur Wein trinken, sondern auch anbauen. Tremml sieht bereits die Vision einer Winzergemeinschaft. Seit vier Wochen helfen sie mit und wollen alles über den Weinanbau lernen. Tremml freut sich über das Team, denn die Verantwortung lastete schwer auf dem Neuburger. „Was, wenn ich mal ausfalle? Da ist es gut zu wissen, dass die Rebstöcke weiter gepflegt werden.“ Und wer weiß, vielleicht ist damit auch die Zukunft der Weinberge langfristig gesichert.

Ernten konnte Josef Tremml heuer mit seinen Helfern zur Hälfte rote Trauben. Der Rest bestand zum Großteil aus weißen Trauben und einem kleinen Anteil Rose-Trauben. Die frischen Trauben brachte der Winzer noch am Sonntag zum Pressen nach Franken. Tremml erwartet einen guten Tropfen. Der Zuckergehalt der Beeren liegt heuer bei durchschnittlich 90 Oechsle. Grad Oechsle ist die Maßeinheit für den Anteil der gelösten Stoffe im Traubenmost. Und das ist mehrheitlich Zucker.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen