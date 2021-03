07:00 Uhr

Neuburger Wirtschaftsschule: Berufsinfo digital

Die Neuburger Wirtschaftsschule macht aus der Not eine Tugend und setzt auf Online-Angebote.

Eltern sind wichtige Ratgeber und Unterstützer in der Phase der Berufsorientierung. In diesem besonderen Schuljahr wichtiger denn je, denn aktuell fehlen viele Gelegenheiten, sich zum Thema Berufswahl auszutauschen und zu informieren. An der Wirtschaftsschule Neuburg entfielen in diesem Schuljahr einige Veranstaltungen der Berufsorientierung: Die ErMUTigende Auftaktveranstaltung zur Berufsorientierung mit dem Motivationstrainer Johannes Warth, das Bewerbungscoaching, das im Februar geplante Praktikum, die Vorstellung regionaler Unternehmen sowie die Probe-Vorstellungsgespräche mit Personalverantwortlichen mussten pandemiebedingt abgesagt werden.

Deshalb organisierte die Wirtschaftsschule den im vergangenen Oktober noch in Präsenz geplanten und dann wegen hoher Infektionszahlen ausgefallenen Berufsinfoabend für dieses Schuljahr in einer anderen Form: Statt in einer vollen Aula mit Informationsständen fand der Informationsabend zur Berufsorientierung dieses Jahr digital in MS Teams mit Fragerunden in sogenannten Kanälen statt. Eingeladen waren Eltern und Schüler der Vorabschlussklassen.

An der Neuburger Wirtschaftsschule gab es einen Online-Berufsinfoabend

Zunächst informierten Lehrkräfte über die Aktionen und Maßnahmen zum Thema Berufsorientierung in diesem Schuljahr. Anschließend erhielten die Eltern und Schüler weitergehende Informationen zur Berufsorientierung aus erster Hand von der Bundesagentur für Arbeit, von den Neuburger Wirtschaftsjunioren, von der Industrie- und Handelskammer, von der Handwerkskammer, von der Fachoberschule, von den Neuburger Berufsfachschulen und von der Fachakademie für Sozialpädagogik. Es wurden in kurzen Vorträgen berufliche und schulische Möglichkeiten nach der Wirtschaftsschule erläutert.

