Neuburger begeistern in Dortmund

Das Jugendblasorchester der Stadtkapelle und die Männergarde der Burgfunken gaben dem 35. Dorffest in Lütgendortmund einen bayerischen Anstrich.

Mit heißen Weißwürsten im Thermobehälter sowie frischen Brezen im Gepäck machte sich das Jugendblasorchester der Neuburger Stadtkapelle und die Männergarde der Burgfunken auf den Weg ins westfälische Lütgendortmund. Zum 35. Mal wurde dort das jährlich stattfindende „Dorffest“ gefeiert, an dem die Neuburger Stadtkapelle bereits zum 33. Mal teilnahm.

Nachdem in Dortmunder Stadtteilzeitungen das Kommen der Neuburger bereits groß angekündigt worden war, wurden die bayerischen Gäste gleich nach der Ankunft vom Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Lütgendortmunder Vereine und Verbände, Reinhard Sack, im Kulturhaus begrüßt. „Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid“, sagte Sack.

Dortmunder begeistert von der Männergarde der Burgfunken

Nach einem gemeinsamen Mittagessen konnten die beiden Neuburger Gruppen auf der Festbühne den bereits anwesenden Besuchern zum ersten Mal ihr musikalisches beziehungsweise tänzerisches Können zeigen. Anschließend umrahmte das Jugendblasorchester unter Leitung von Jugendkapellmeister Markus Haninger die alljährlich stattfindende „Goldkommunion“ in der katholischen St.-Magdalena-Kirche. Der Zuspruch beim Gottesdienst war auch dieses Jahr wieder besonders groß, da im Vorfeld bereits hingewiesen worden war, dass diese Messe auch heuer wieder vom Jugendblasorchester aus Neuburg musikalisch gestaltet wird.

Bei einem Frühschoppen am Sonntagvormittag unterhielten abwechselnd der Lütgendortmunder Shanty-Chor und das Jugendblasorchester der Stadtkapelle die anwesenden Gäste. Im Rahmen dieses Frühschoppens zeigte die Männergarde der Burgfunken ein zweites Mal ihr diesjähriges Tanzprogramm unter dem Motto: „Dance Troopers“. Die Tänzer um Burgfunkenpräsident Harry Zitzelsberger bekamen für ihren Auftritt immer wieder Zwischenapplaus von den Dortmundern.

Wiedersehen beim Neuburger Schloßfest

Da sich die Gäste aus Bayern für die herzliche Aufnahme und Betreuung bedanken wollten, hatten sie auch verschiedene Gastgeschenke mitgebracht. So überreichten Bürgermeister Rüdiger Vogt und Stadtrat Klaus Babel an verschiedene Unterstützer der Städtefreundschaft sowie dem Vorsitzenden Reinhard Sack und seinem Stellvertreter Peter Bercio Bayerische Bierkrügerl, Tremmel-Weine sowie eine Neuburg Uhr. Die Neuburger Wasserwacht, die auch schon mehrfach in Lütgendortmund war, hatte ein paar Donauschwimmer-Medaillen für die Dortmunder mitgegeben.

Da sich die beiden Vorsitzenden der Interessengemeinschaft mit mitgebrachten, neuen Schloßfestgewändern eingekleidet hatten, wurden sie eingeladen, sich auch am diesjährigen Schloßfestumzug zu beteiligen. Dabei sollten sie mit den Freunden aus Neuburg die bei der Touristeninformation wartenden Dortmunder Schloßfest-Fans mit ihren Fähnchen begrüßen.

Bevor die Neuburger die 580 Kilometer lange Heimreise antraten, beteiligten sie sich noch am alljährlichen Umzug durch den Dortmunder Stadtteil, in der Gewissheit, dass man sich bereits in vier Wochen beim Neuburger Schloßfest wieder treffen würde. (bab)

