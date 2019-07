vor 12 Min.

Neuburger greift Freundin mit Messer an

Ein 36-jähriger Mann aus Neuburg hat seine Freundin mit einem Küchenmesser verletzt. Dem Gericht wurden von dem Paar unterschiedlichste Versionen aufgetischt.

Von Alexandra Jost

„Spitz auf Knopf“ stand es am Mittwoch am Amtsgericht Neuburg für den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe für den 36-Jährigen, der seine Freundin mit einem Küchenmesser verletzt hatte, gefordert. Doch das Gericht verhängte aufgrund der günstigen Sozialprognose eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten. Geklärt werden konnte der genaue Tathergang allerdings nicht.

In der ersten Verhandlung hatte Amtsrichter Christian Veh viele Versionen des möglichen Geschehens im November vergangenen Jahres gehört. Der angeklagte Neuburger hatte erzählt, dass seine Freundin (29) nach einem Streit die Wohnung verlassen sollte. Daraufhin habe die ein Messer geholt und gedroht, sich umzubringen. Als er ihr das Messer abgenommen hatte, sei die Frau gestolpert und in das Messer gefallen. Dabei hatte sie sich eine drei Zentimeter breite und acht Zentimeter tiefe Wunde zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der dortige Arzt hatte die Polizei verständigt, weil die Schilderungen zum Unfallhergang nicht mit der eindeutigen Stichverletzung übereinstimmten.

Messerangriff: So soll der Neuburger seine Freundin verletzt haben

Zunächst hatte die junge Frau behauptet, dass sie in das Messer „gefallen“ sei. Dann wiederum sagte sie, dass ihr Freund zugestochen habe. Die 29-Jährige tischte im Laufe des Verfahrens weitere Versionen auf: Beim Spielen mit dem Hund sei sie ins Messer gefallen, drei Unbekannte hätten sie an der Donau überfallen oder sie hätte sich beim Zwiebelschneiden verletzt.

Am ersten Prozesstag sagte die junge Frau aus, dass sie sich selbst verletzt habe. Auch nach etlichen Belehrungen war die sehr trotzig auftretende 29-Jährige bei ihrer Aussage geblieben und wurde prompt im Gerichtssaal wegen uneidlicher Falschaussage verhaftet. Bei der anschließenden Vernehmung erklärte sie, dass sie den 36-Jährigen schützen wollte. In Wirklichkeit habe sie der betrunkene Mann nach einem Streit aus Eifersucht geschubst und sie sei umgefallen. Er habe das Messer vom Boden aufgehoben und sie verletzt. Dann erzählte die Frau wieder, dass sie dem Angeklagten das Messer in die Hand gegeben und er zugestochen habe.

Der 36-Jährige beharrte hingegen vor Gericht darauf, dass er der Frau das Messer nur wegnehmen wollte und sie verletzt habe, weil sie auf ihn „losgegangen“ sei. Amtsrichter Christian Veh konnte über das Verhalten des Paares vor Gericht nur den Kopf schütteln. „Ihr beider Verhalten ist bedenklich. Das zeigt, welches Desinteresse Sie an dem Verfahren haben“, so Veh. „Wir gehen seitdem miteinander anders um. Die Tat hat sich positiv auf unsere Beziehung ausgewirkt“, erzählte der Mann, der derzeit als Bauhelfer arbeitet, euphorisch. „Sie sind schon so ein Gespann. Augen auf bei der Partnerwahl“, kommentierte der Richter.

Messerangriff: Warum der Neuburger nicht ins Gefängnis muss

Staatsanwalt Frank Nießen wollte den 36-Jährigen für zwei Jahre ins Gefängnis schicken. Er sah die gefährliche Körperverletzung als erwiesen an und konnte keine Schuldeinsicht bei dem Mann erkennen. Verteidiger Florian Brummer glaubte seinem Mandanten. Die Geschädigte sei als Zeugin sehr problematisch. Sein Mandant habe unabsichtlich zugestochen und sei kein Gewalttäter, die vier Vorstrafen kämen von Drogen- und Eigentumsdelikten. Brummer plädierte auf eine Geldstrafe von 2000 Euro.

Das Gericht verhängte schließlich eine 15-monatige Freiheitsstrafe und 1000 Euro Geldauflage. Veh wertete die Tat als bedingten Vorsatz. Aufgrund des Geständnisses des Neuburgers und einer Beziehungstat im Rahmen eines Streites sowie der derzeitigen Anstellung des 36-jährigen Mannes wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

