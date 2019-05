16.05.2019

Neuburger marschiert durch Israel

Ein denkwürdiges Ereignis für den Reservisten, der die deutsche Gruppe organisierte

Die Reservistenarbeitsgemeinschaft (RAG) Marsch der Kreisgruppe Oberbayern Nord nahm schon mehrmals an internationalen Marschtagen in Europa teil. Mehrere Kameraden aus dem Ingolstädter, Neuburger und Pfaffenhofener Raum besuchen dabei die weltweit organisierten Märsche der International Marching League (IML). In Europa finden in 18 Ländern diese Marschtage statt. Heuer war das Ziel der RAG das Heilige Land Israel. Als Reservisten tragen die Marschierer meist die Uniform der Bundeswehr – warum nicht auch in Israel?

Nach anfänglichen Bedenken beantragte man schließlich doch die benötigte Erlaubnis. Mit Unterstützung des Neuburger Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl erhielten die Reservisten ein Einladungsschreiben aus Israel von der „Sports for All Association“, die den Marsch heuer zum 21. Mal organisierte.

Vom israelischen Organisationskomitee wurden die fünf Oberbayrischen, darunter Jürgen Gust aus Neuburg, und zwei Hamburger Reservisten in Uniform sofort sehr herzlich begrüßt. Das Tragen der Uniform stellte sich in Israel als großer Vorteil heraus. Sehr positiv reagierten Marschierer und Bevölkerung darauf und schnell kam man ins Gespräch. Fragen nach Herkunft, Beruf und Israel wurden gestellt. Die Deutschen erhielten auch zahlreiche Tipps über Sehenswürdigkeiten und Informationen über das Leben in Israel. Auch die Sicherheitslage im Land wurde angesprochen.

Mit Bussen wurden die Marschierer dann zum Startpunkt in der Hügellandschaft des Mount Gilboa am Jordan, in der Nähe der Stadt Nazareth gebracht. Jeweils zwanzig Kilometer mussten an den beiden Marschtagen in der hügeligen, sehr reizvollen Landschaft zurückgelegt werden. Nur etwa 500 Teilnehmer nahmen heuer an dem Marsch teil. Neben der Marschstrecke galt es für die Marschgruppe, auch die eine oder andere Sehenswürdigkeit zu besuchen.

Nach dem zweiten Marschtag besuchte man Nazareth. Auf dem deutschen Soldatenfriedhof legten die Reservisten zunächst eine Schleife und Blumenschmuck im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge nieder. 261 deutsche Soldaten aus dem 1. Weltkrieg fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Sie unterstützten damals die deutschen Verbündeten des Osmanischen Reichs. Nächstes Ziel war die Verkündigungskirche. Mit vielen Eindrücken und neuen Erfahrungen machte man sich nach vier Tagen wieder auf den Heimweg.

Einige Tage nach der Rückkehr besuchte eine Abordnung der Marschgruppe den Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl. Durch seine Unterstützung konnten die benötigten Formalitäten zügig erledigt werden. Zum Dank überreichte Jürgen Gust ihm ein Foto von der Marschgruppe in Israel. Bernhard Meyer (Major der Reserve) und Jürgen Gust (Stabsunteroffizier der Reserve) sprachen bei dem Treffen auch noch mehrere Themen in Bezug auf die Bundeswehr und die Reservistenarbeit an.

