10:00 Uhr

Neuburgerin fällt auf Trickbetrüger herein

Eine Neuburgerin glaubte an den großen Gewinn. Doch sie fiel auf Betrüger herein.

Eine Neuburgerin erhält einen Anruf: Sie habe angeblich bei einem Gewinnspiel viel Geld gewonnen. Zuerst glaubt sie dem Anrufer, doch dann wird sie misstrauisch

Eine Neuburgerin ist am Mittwoch Opfer einer Betrugsmasche geworden. Als die Frau bemerkte, dass sie offenbar Betrügern aufgesessen war, hatte sie auch schon einige Hundert Euro verloren. Doch ihr Misstrauen bewahrte sie vor einem noch größeren Schaden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am vergangenen Mittwoch, 17. April, einen Anruf bekommen. Der Anrufer sprach von einem hohen Bargeldbetrag, den die 25-Jährige angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen haben soll. Der Gewinn soll, so hieß es, von einer Sicherheitsfirma und einem Notar an die Frau überbracht werden. Zunächst glaubte die junge Frau dem Glücksversprechen auch. Selbst dann, als es hieß, sie solle für die Unkosten der Gewinnzustellung aufkommen und aus diesem Grund bei einem Elektromarkt Gutscheinkarten in Höhe von 600 Euro kaufen. Die Frau kaufte die geforderten Gutscheine dann auch, die Codes der Gutscheinkarten gab sie, wie es die Betrüger verlangt haben, telefonisch weiter.

Kaum hatte sie das getan, klingelte bei ihr erneut das Telefon. Ihr Gewinn hätte sich erheblich gesteigert, hieß es da, sie müsste nur noch weitere Gutscheine kaufen, um von dem vielen Geld profitieren zu können. Dabei wurde die Frau dann doch misstrauisch und begann, im Internet zu recherchieren. Bei ihrer Suche wurde ihr dann laut Polizei bald klar, dass sie wohl einer Betrugsmasche aufgesessen war. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Durch die Übermittlung der Gutscheincodes war der Frau schließlich ein Schaden von 600 Euro entstanden.

Die Polizei warnt davor, Gewinnversprechen am Telefon Glauben zu schenken. Zumeist wollen sich nur Betrüger mit dieser Masche das Geld der Angerufenen ergaunern. Vom Gewinn selbst werden die Opfer nie etwas sehen. (nr)

Themen Folgen