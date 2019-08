Neuburgs Grande Dame Elke Heyne wird 80

Plus Elke Heyne hat am Freitag Geburtstag. Sie war Stadt- und Kreisrätin, außerdem Neuburgs einzige Bürgermeisterin. In den 60ern wagte sie einen ungewöhnlichen Schritt.

In Rock und Bluse öffnet Elke Heyne die Haustür zu ihrer Penthouse-Wohnung am Schwalbanger. Sie trägt Perlenohrringe, ihr Make-up ist dezent, die Frisur perfekt. „Elegant“ ist ein Adjektiv, das nicht fehlen darf, wenn man Elke Heyne beschreiben will. Doch hinter dem attraktiven Äußeren dieser Frau steckt viel mehr. Ihr Händedruck ist fest, der Blick direkt, das Lächeln herzlich. Am Freitag wird die Grande Dame der politischen Bühne Neuburgs 80 Jahre alt. Sie ist bislang die einzige weibliche Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt. Aber nicht nur auf diesem Gebiet war sie eine Pionierin.

Geboren ist Elke Heyne, Mädchenname Schmidt, am 2. August 1939 in Neuburg. Ihr Vater starb, als sie zwei Jahre alt war, er fiel im Krieg in Russland. Sie habe ihn gar nicht gekannt, wie sie erzählt, und sei vor allem von ihrer Großmutter, der wichtigsten Person in ihrer Kindheit, großgezogen worden. „Ich bin tief christlich erzogen worden. Das hat mich sehr geprägt“, erzählt Heyne. Allerdings nicht nur zuhause. Die Neuburgerin besuchte die katholische Schule zu den Englischen Fräulein. Sommerkleider mit tiefem Ausschnitt oder ohne Ärmel waren Tabu. Als es in die Tanzstunde ging, mussten sich die Herren aus dem Studienseminar bei den Klosterschwestern vorstellen. „Wir haben davon keinen Schaden genommen. Das war damals die allgemeine Ordnung“, sagt Heyne. Die Schwestern seien streng, aber auch fürsorglich gewesen. Sie hatten einen ganz besonderen Erziehungsauftrag, denn nicht nur Elke Heyne, sondern auch viele andere Kinder hatten ihre Väter im Krieg verloren.

Elke Heyne: Krieg war in der Kindheit allgegenwärtig

Der Krieg war in Elke Heynes Kindheit ebenso allgegenwärtig wie die Religion. Gemeinsam mit ihren beiden Schwestern und ihrer Mutter wohnte sie im Haus der Großeltern in der Blumenstraße. Eines Nachts im Jahr 1943 traf plötzlich eine Bombe das nur wenige Meter entfernte Kolpinghaus. Eine Erinnerung, die bleibt: Zusammen mit den Nachbarn verschanzte sich die Familie im Keller. Panik herrschte keine. Denn die Großmutter betete Rosenkranz – bis die Gefahr vorbei war. Draußen sei danach alles voller Staub gewesen, erinnert sich Heyne. Bewegen konnte man sich nur mit einem Waschlappen vor dem Gesicht.

Die dreijährige Elke Heyne mit ihrer etwas ramponierten Puppe. Bild: privat

Dennoch versichert die 80-Jährige: „Ich habe eine schöne Kindheit gehabt!“ Vor allem ein Erlebnis erfüllt sie bis heute mit Stolz: 1951 wurde sie Stadtmeisterin im Geräteturnen. „Das war etwas ganz Besonderes, weil ich keine sehr gute Schülerin war.“ Oberbürgermeister Karl Konrad verlieh ihr eine Urkunde.

Elke Heyne und ihre Schwestern wurden zur Selbstständigkeit erzogen. So verwundert es nicht, dass die Neuburgerin nach ihrem Examen als Krankengymnastin in Erlangen und ihrer Zusatzausbildung zur Krankengymnastiklehrerin in Berlin 1965 eine eigene Praxis in Neuburg eröffnete. Die damals einzige Krankengymnastik-Praxis in Neuburg und Umgebung.

Elke Heyne wird 1996 Neuburgs Bürgermeisterin

1969 heiratete sie als 30-Jährige ihren Ehemann Wolfram Heyne, den sie erst ein halbes Jahr vorher auf einem Bockbierfest kennengelernt hatte. 1972 kam Tochter Christiane zur Welt. Ungefähr zu dieser Zeit begann auch die politische Karriere der Neuburgerin. Stadtrat Joseph Pfaffel und Dritter Bürgermeister Paul Huber überredeten sie, für den Stadtrat zu kandidieren. Im ersten Versuch, 1972, scheiterte Elke Heyne noch. Doch sechs Jahre später klappte es dann. Heyne übernahm die Aufgaben der Kindergartenreferentin. Ein spannendes Gebiet, wie sie findet, vor allem in einer Phase, in der Kindergärten und Spielplätze in Neuburg erst im Entstehen waren. Ein paar Jahre später wurde sie dann auch in den Kreistag gewählt. 1996 erlangte sie schließlich ihr wichtigstes politisches Amt: Sie wurde Zweite Bürgermeisterin unter Hans-Günter Huniar. Der jetzige Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hatte sie aus der Fraktion heraus vorgeschlagen. „Und Huniar hat mich akzeptiert“, sagt Heyne.

Hier erhält Elke Heyne ihre Urkunde als Stadtmeisterin im Geräteturnen von dem damaligen Neuburger Oberbürgermeister Karl Konrad. Bild: privat

Ohne den Rückhalt in ihrer Familie hätte sie diese politische Laufbahn niemals einschlagen und meistern können, betont die 80-Jährige. Denn sie musste viele Jahre Haushalt, Beruf und Politik gleichzeitig händeln. 1983 hatte das Ehepaar außerdem noch die Tochter von Elke Heynes inzwischen verstorbener Schwester bei sich aufgenommen.

Das alles sei für sie aber keine Belastung gewesen, sagt die Neuburgerin. Es habe ihr stets Spaß gemacht. Im Stadtrat und in der Partei sei zwar durchaus kontrovers diskutiert worden. Doch grundsätzlich habe eine gute Atmosphäre geherrscht. Das Wichtigste war für sie immer, sich selbst treu zu bleiben. „Wenn man nach einer Sitzung nach Hause geht, sollte man noch in den Spiegel schauen können und wissen, dass man nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hat.“

Elke Heyne ist politisch interessiert

2002 endete Elke Heynes Periode als Bürgermeisterin, 2008 verabschiedete sie sich aus Stadtrat und Kreistag. Sie wollte das Ende ihrer politischen Karriere selbst bestimmen. „Man muss wissen, wann eine neue Generation nachkommt.“

Elke Heyne als Bürgermeisterin bei der Hutschau im Jahr 2000. Bild: Xaver Habermeier (Archivbild)

Die 80-Jährige ist nach wie vor politisch interessiert. Auch an der Weltpolitik, denn sie ist in ihrem Leben viel gereist – nach Asien, Australien, Afrika und in die USA. Aber mittlerweile ist sie vor allem Familienmensch. Dreimal pro Woche kommen ihre Enkel zum Frühstück. Dann brät Wolfram Heyne für sie Spiegeleier und Speck. Abends kocht Elke Heyne, gut bürgerlich. „Ich bin ein Kartoffel- und Fleisch-Mensch“, sagt sie.

Am Freitag wird gefeiert, in einer Neuburger Wirtschaft, ebenfalls gut bürgerlich – und sicherlich mit einer gewissen Eleganz.

Herzlichen Glückwunsch!