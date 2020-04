Neuburgs Haar in der Krise

Plus Wegen der Corona-Pandemie bleiben Friseur-Salons geschlossen. Um die Mähne zu bändigen, greifen immer mehr Kunden selbst zur Schere. Experten sehen das kritisch.

Kein Fußball läuft im Fernsehen, kein Theater auf der Bühne. Jetzt sind die Leute auch noch schlecht frisiert. Denn wegen des Coronavirus müssen neben Kosmetikern und Barber-Shops auch Friseur-Salons geschlossen bleiben. Mann und Frau zuhause stellt das gezwungenermaßen vor die Entscheidung: Langhaarfrisur oder Langhaarschneider?

Letzteres sorgt bei erfahrenen Hairstylisten aus der Region wie Silvia Artner für Entsetzen. Zur Schere zu greifen, um dann vielleicht einen Kahlschlag zu verüben, sei nun wirklich der allerletzte Schritt, sagt die Friseurmeisterin aus Sinning. Denn Frisuren zu kreieren, sei ein Handwerk, das gelernt sein muss: „Dafür haben Friseure drei Jahre Ausbildung gemacht und Erfahrungen gesammelt“, betont die Betreiberin des Salons Haargenau.

Influencer wurden inspiriert, Youtube-Tutorials mit Haarschneideanleitungen ins Netz zu stellen

Es war die Nacht von Freitag auf Samstag, 21. März, als die Ausgangsbeschränkung für Bayern in Kraft getreten war. Die Stunde Null auch für den Haarschnitt – während Friseure ihren Betrieb nämlich herunterfahren mussten, wurden Influencer inspiriert, sogenannte Youtube-Tutorials – Videos also – ins Netz zu stellen, die zur selbst geschnittenen Friseur anleiten sollen. Eine Vorstellung, die Silvia Artner vehement den Kopf schütteln lässt. „Bitte nicht“, sagt sie dezidiert.

Auch Karin Schmidt vom Friseur-Geschäft HaarMonie in Feldkirchen findet die Tipps zum Spitzenschneiden, die derzeit im Internes kursieren, mitunter bedenklich. Zwar würde das Haar wieder nachwachsen, sagt die Friseurin. Wer aber wolle schon eine verschnittene Zottelmähne mit sich herumtragen? Außerdem, fügt sie an: „Es kann niemand zum Friseur. Wir laufen momentan alle so herum – auch ich.“ Das Wissen darum sei doch zumindest tröstlich.

Selbst Leute vom Fach legen nur in Ausnahmefällen die Schere ans eigene Haupt

Selbst Leute vom Fach, die Profis legen nur in äußerst seltenen Fällen die Schere ans eigene Haupt. Viele Haar-Experten halten auch Freunde oder Familienmitglieder in der Rolle des Friseurs für problematisch. Manuela Gleß vom Friseurteam HaarTreff aus Neuburg zum Beispiel. Die Hairstylistin hofft darauf, dass die Regelung der Regierung demnächst aufgehoben wird. Das sei – umgerechnet auf den durchschnittlichen Wuchs – ein halber Zentimeter Haar, den man in den kommenden Wochen dazugewinne. Ebendiesen halben Zentimeter, glaubt Manuela Gleß, könne jeder abwarten, ohne zu verlottern – zumal es derzeit wichtigere Themen gebe. Verzichten sollten Bürger der Region aktuell auch auf gesträhntes und gefärbtes Haar. Stattdessen plädiert die Neuburger Friseurin für das Credo „Mut zum Ansatz“, den übrigens das gesamte Team von HaarTreff vertritt: „Wir leiden mit unseren Kunden.“

Aykut Yücels Klientel ist in der Regel männlich. Einige Kunden kommen sogar im zweiwöchentlichen Turnus zu ihm in den Laden, den Barber-Shop Elegance Hairdesign in Neuburg, wo Yücel stellvertretender Inhaber und Geschäftsführer ist. Auch er ist der Meinung, dass es für seine Klientel besser wäre, bis zum Ende der Ausgangsbeschränkung auszuharren. „Wir sind Barber, weil wir fachspezifische Kenntnisse haben. Wenn jemand nicht das nötige Feingefühl hat, dann kann das schnell schief gehen“, erklärt Aykut Yücel. Deshalb, sagt er: „Lieber Zähne zusammenbeißen und warten.“

Der Experte weiß allerdings auch, dass viele Männer Haarschneidemaschinen bereits zuhause haben und diese auch benutzen wollen. Dann rät er zu folgendem: „Nur an der Kontur bleiben und oberflächlich am Bart arbeiten.“ Außerdem sollte das Gesichtshaar im Alltag regelmäßig gekämmt werden, um einen gepflegten Eindruck zu machen. Dabei helfen Wachs und Wichse genauso wie Öl, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt.

Tägliches Waschen sei bei langem Haar nicht förderlich, sagt die Expertin

Pflege – dafür bleibt in der Phase von Immunschutzgesetz, sozialer Distanz und Homeoffice tatsächlich mehr Zeit als sonst. Zeit, um auch dem Haar eine Verschnaufpause zu gönnen, finden die Stylisten. Denn tägliches Waschen, sagt zum Beispiel Silvia Artner, sei besonders bei langen Haaren nicht förderlich. „Sie können in so kurzer Zeit nicht nachfetten“. Ein bis zwei Mal in der Woche reiche aus, damit die Spitzen nicht austrocknen. Wer dennoch öfter waschen muss, dem empfiehlt die Friseurin eine Kur. Die lasse sich wunderbar in der Badewanne auftragen. „Durch den Wasserdampf kann sie noch besser einziehen“, erklärt Artner. Nach 15 bis 20 Minuten wird die Kur dann wieder ausgespült.

Hochwertige Produkte sind die halbe Miete, bestätigt Karin Schmidt von HaarMonie. Auch sie kann dieser Situation etwas Positives abgewinnen. Haarstrukturen, die durch vieles Färben zuletzt etwa belastet waren, hätten nun Gelegenheit, sich zu regenerieren. Der graue Haaransatz lässt sich indes mithilfe von Sprays und Puder übergangsweise verstecken. Und auch Manuela Gleß bekräftigt, dass jetzt mehr Raum bleibe, sich selbst zu verwöhnen. „Das betrifft nicht nur das Haar, sondern den ganzen Körper“ , sagt die Friseurin aus Neuburg. Und diese Zeit sollte man nutzen.

