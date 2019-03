vor 35 Min.

Neuburgs Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs hat gekündigt

Die 42-jährige Kathrin Jacobs verlässt Neuburg Ende Juni in Richtung Würzburg. Sieben Jahre war sie für die kulturellen Belange der Stadt zuständig.

Von Fabian Kluge

Die Stadt Neuburg muss sich auf die Suche nach einer neuen Kulturamtsleitung machen. Die bisherige Chefin, Kathrin Jacobs, hat zum 30. Juni gekündigt. "Es war eine aufregende Zeit mit einem tollen Team", erklärte die 42-Jährige. Deshalb gehe sie mit zwei weinenden Augen. Sie war insgesamt sieben Jahre lang für die kulturellen Belange der Stadt zuständig.

Ab dem 1. Juli tritt sie ihre neue Stelle in Würzburg an. Dort wird sie den Würzburger Fachdienst Kultur leiten. 2011 wurde sie aus insgesamt über 90 Bewerbern ausgewählt. Jacobs beerbte den Behördenleiter Dieter Distl, der zum April 2012 in Alterszeit gegangen war. Kathrin Jacobs kommt aus der Bildenden Kunst und hat an der Universität Hildesheim Diplom-Kulturwissenschaften studiert.

