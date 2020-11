17.11.2020

Neuburgs OB Gmehling: "Wir haben 60 Millionen Euro Schulden"

Unter der Bürgermeister-Sing-Straße in Neuburg liegt eine Hauptleitung der Nahwärme.

Plus Der Neuburger Kommunalbetrieb will trotz Corona-Krise im Jahr 2021 viel investieren. OB Bernhard Gmehling warnt vor zu hohen Ausgaben. Was alles geplant ist.

Von Winfried Rein

Stadt und Stadtwerke Neuburg stehen vor einem schwierigen Wirtschaftsjahr 2021. Die Steuereinnahmen sinken drastisch, dennoch soll kräftig investiert werden. Das geht nicht ohne Kreditaufnahme. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling mahnt bei den Stadtratsfraktionen solides Vorgehen und einen genehmigungsfähigen Haushalt an.

Im Werkausschuss formierte sich bereits Gegensätzliches. Alle Stadtpolitiker sind sich einig, dass sie den Weg mit Ausbau der Wärmeversorgung weitergehen wollen. „Ich erinnere aber daran, dass wir 60 Millionen Euro Schulden haben, neue Kredite sind zu begrenzen“, verlangt OB Gmehling. Für Stadtrat Hans Mayr ist die Nahwärme „ein ökologisches Großprojekt für die Zukunft“. Dafür könne man auch „rentierliche Schulden machen“. Für die Schuldenlast sei nicht die Wärme verantwortlich, sondern vor allem der „öffentliche Bereich mit Bädern und Bussen“, erklärte Werkleiter Richard Kuttenreich.

Neuburger Werksausschuss entscheidet im Dezember über Kredite

Ob im kommenden Jahr zehn Millionen Euro oder deutlich weniger Kreditaufnahme angesetzt wird, will der Werkausschuss im Dezember entscheiden. Die Nahwärme erforderte heuer rund drei Millionen Euro Ausgaben, 2021 soll es eine ähnliche Größenordnung werden, so Ernst Reng. Der stellvertretende Werkleiter wies die Stadträte darauf hin, dass der größte Brocken noch bevorsteht: der Anschluss an die Abwärme der Firma Rockwool.

Der Dämmstoffhersteller will seine überschüssige Wärme in Eigenregie abfangen und an die Stadtwerke verkaufen. Der Kommunalbetrieb muss dazu ausreichend Leitungen Richtung Ostend und zum Heizkraftwerk Verallia verlegen. Damit will man 2021 mit einer Hauptleitung zum künftigen Baugebiet Heckenweg beginnen. Für die technische Abnahme der Rockwool-Energie kalkulieren die Stadtwerke vier Millionen Euro Eigenkosten ein. Rockwool wäre Ende 2022 lieferbereit und könnte bis zu 30 Millionen Kilowattstunden pro Jahr bereitstellen.

Die Wärme hat die Heugasse erreicht. Nach dem Bau der Hauptleitung folgen nun die Anschlüsse der Häuser und Blöcke. Bild: Winfried Rein

Neuburg: Ausbau des Wärmenetz geht voran

Das Wärmenetz müsse organisch wachsen, erklärt Ernst Reng, „mit den großen Hauptschlagadern bringen wir das Geld schneller unter die Erde“. Nach der Corona-Pause 2020 soll es 2021 auch wieder mehr Hausanschlüsse geben. Die Heugasse in Feldkirchen sei dran, Breslauer, Gustav-Philipp- und Max-Peschel-Straße, auch im Neufeld und Römerfeld erwarte der Wärmevertrieb gute Anschlussquoten. Die Versorgung eines Straßenzuges beginne erst bei 50 Prozent. „Im Laufe des Ausbaus springen dann immer mehr Hauseigentümer auf“, so Lothar Behringer.

Auch die äußerste Ecke der nördlichen Grünauer Straße soll Nahwärme bekommen. Die Regierung von Oberbayern will damit die neu zu bauende Flüchtlingsunterkunft beheizen. Die Stadtwerke investieren dafür rund 400.000 Euro. Zum Anschluss der neuen Paul-Winter-Realschule am Kreuter Weg plant man eine 500.000 Euro teure Leitung. Derzeit liefern die Stadtwerke der Baustelle das Heizwasser aus einer mit Gas betriebenen Containeranlage. OB Bernhard Gmehling sagte, er sei „gespannt, wann sich die lange Leitung zur Paul-Winter-Schule rentiert“. In zwölf Jahren seien alle Ausgaben amortisiert, antwortete Lothar Behringer.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen